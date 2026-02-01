México y Cuba: soberanía, dignidad y una relación que resiste al bloqueo

HANS SALAZAR

Esta semana, el gobierno de México planea enviar ayuda humanitaria a la hermana República de Cuba.

Se trata de una asistencia que realizará la Secretaría de Marina para el traslado de diversos productos alimenticios, mientras se resuelven por la vía diplomática los temas relacionados con el envío de petróleo por razones humanitarias.

Con esta breve pero contundente declaración, realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por Sonora, se responde de manera clara y certera a las especulaciones de que México estaría dando la espalda al pueblo cubano.

Apenas un día después de su llamada telefónica con el presidente Donald Trump, la presidenta informó que la conversación fue amable y fructífera para ambos países, y que el tema de Cuba no fue abordado.

Esa misma semana, el alto consejo técnico de Pemex decidió, de manera autónoma, pausar el envío de crudo a la isla.

En conferencia de prensa y en respuesta a reporteras y reporteros, la presidenta subrayó que el consejo técnico de Pemex es un órgano autónomo y que, por tanto, puede tomar ese tipo de decisiones.

Sin embargo, la derecha política y la oposición en nuestro país cuestionaron de inmediato la ayuda humanitaria, presentándola como si se tratara de un regalo sin contraprestación, o de un obsequio sostenido durante años sin recibir pago alguno.

Hacia el final de la semana, ya en tierras de Baja California, la presidenta volvió a tocar el tema para aclarar:

No es un obsequio. Se trata de un convenio establecido entre el Gobierno de México y el Gobierno de Cuba, principalmente mediante esquemas de intercambio médico.

Y precisó además que los envíos de petróleo como parte de estos acuerdos no representan ni el uno por ciento de la producción nacional.

Fueron horas, en esta última semana, de incertidumbre en la relación entre México y Cuba, que parecían anunciar un punto crítico, alimentadas por las presiones de Estados Unidos para empujar a la isla hacia una política de aislamiento y sometimiento.

Pero el caldo de cultivo generado en las cloacas de la derecha internacional y nacional se vio frenado por la postura del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien este fin de semana, durante el pleno de la asamblea general del partido Morena, afirmó:

“No permitiremos que nada ni nadie nos detenga en la ayuda humanitaria en cualquier parte del mundo mientras un país lo requiera. México tiene todo el derecho de seguir enviando ayuda humanitaria a la isla”.

En el ámbito nacional, la conciencia crítica y los movimientos ciudadanos en favor de las libertades y de los pueblos libres también se hicieron presentes. El sábado al mediodía se realizaron manifestaciones contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, frente a las instalaciones de su embajada sobre Paseo de la Reforma.

Asimismo, se convocó a ciudadanos de todas las ideologías a defender la soberanía del pueblo cubano y su derecho a recibir asistencia humanitaria por parte de México y del mundo, con una concentración en el Hemiciclo a Juárez el domingo al mediodía.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo cubano y lo vamos a asistir con ayuda humanitaria esta semana”, reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reflexiones sobre la relación México–Cuba y la decisión de seguir apoyando al pueblo cubano

Demuestra la firmeza del Gobierno de México en el manejo de su política exterior, afianzada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Envía un mensaje a América Latina y al mundo en favor de la no intervención, la no injerencia y el respeto irrestricto entre naciones. Refrenda el compromiso con la construcción de la paz y con el apoyo a sociedades que enfrentan conflictos o desastres naturales. Marca una nueva etapa en las relaciones entre México y Estados Unidos, incluso en medio de la presión internacional más severa de las últimas décadas. La decisión histórica de continuar con la ayuda a Cuba reafirma el compromiso con un pueblo con el que México mantiene un aprecio y un respeto especial. Señala de forma puntual que el actuar de la presidenta es congruente con los principios de la Cuarta Transformación y con la construcción de su segundo piso: ayudar a los más necesitados, a los pobres y a las sociedades en desgracia.

A manera de colofón

La relación histórica con el pueblo cubano va mucho más allá de las fechas institucionales de las relaciones diplomáticas.

México fue uno de los primeros países en reconocer la autodeterminación del pueblo cubano tras la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara.

Incluso, la preparación ideológica y militar de estos guerrilleros estuvo marcada por su paso por la Ciudad de México y el Estado de México. Los más de 80 hombres que se embarcaron en el yate Granma, a finales de la década de 1950, contaron con la convivencia, la solidaridad y el respaldo de la sociedad mexicana, e incluso con la tolerancia del gobierno de entonces.

Durante más de seis décadas y media, México no ha roto relaciones diplomáticas con Cuba.

Otra medida que suele pasar desapercibida es el asilo que ha otorgado el Estado mexicano a ciudadanos cubanos que han solicitado residir o nacionalizarse en nuestro país. Hoy, según cifras censales recientes, alrededor de 25 mil personas de origen cubano viven en México.

La historia aún está por escribirse. Y no absolverá a quienes pretendan sojuzgar a los pueblos.

¿Qué revelan los archivos de Epstein sobre el poder, las élites y México?

La reciente liberación de documentos del caso Jeffrey Epstein no solo volvió a exhibir la dimensión global de una red de abuso y poder, sino que también colocó a México dentro de la conversación. En los archivos aparecen mencionados empresarios mexicanos de alto perfil, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim Helú, Paula Cussi -viuda de Emilio Azcárraga Milmo- y María Asunción Aramburuzabala; incluso integrantes del Cártel de Sinaloa.

El dato es contundente: Mexicanos poderosos aparece en los registros de una de las tramas criminales más escandalosas. Aunque estar mencionado no equivale a culpabilidad, tampoco es un asunto menor. Son nombres ligados al poder económico, mediático y mafioso del país, lo que vuelve indispensable un enfoque serio, responsable y sin concesiones.

Aquí hay dos verdades que deben coexistir:

La presunción de inocencia es irrenunciable. La transparencia y la rendición de cuentas también.

Los archivos no dictan sentencias, pero sí abren preguntas legítimas. ¿Hubo vínculos? ¿De qué naturaleza? ¿Existió algo más que contacto social? Porque cuando los nombres que aparecen pertenecen a las élites, el mensaje es claro: nadie debería ser demasiado grande para no ser investigado.

