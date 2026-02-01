CSP anuncia inversión de 37 mil mdp para obras de infraestructura en BC

Acciones conjuntas con el gobierno estatal

Trabajos de infraestructura carretera, educativa y en materia de agua, destaca la Presidenta

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en Baja California se invertirán 37 mil millones de pesos para realizar obras de infraestructura carretera, educativa y en materia de agua, adicional a lo que se destina para los Programas para el Bienestar, en beneficio de los habitantes de esta entidad.

“En total, incluyendo el viaducto elevado son 37 mil millones de pesos de inversión en Baja California, además de los Programas del Bienestar. Entonces es una inversión muy importante de trabajo conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, el Gobierno de México y algunas obras que iniciaron en el periodo del Presidente López Obrador”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en la entidad se invertirán 21 mil 419 millones de pesos (mdp) para obras de infraestructura que generarán 64 mil 257 empleos. Se realizará la reconstrucción de cuatro puentes vehiculares de la Red Carretera Federal Libre de Peaje a lo que se destinarán 316 mdp para los puentes Arrastras, Agua Amarga y San Hipólito, que concluirán en febrero, y el puente La Gringa, cuya intervención finalizará en junio de 2026. Como inversión mixta a través de Banobras, serán 4 mil 300 mdp para la construcción del tramo Jatay-Libramiento Ensenada de 25 kilómetros (km) de la autopista Tijuana-Ensenada, cuyas obras iniciarán este año con una inversión de 920 mdp para los primeros 5 km.

Mientras que, a través de la Secretaría de la Defensa, entra en operación el Viaducto Elevado de Tijuana con un total de 11 km de los que 7 km se entran en funcionamiento hoy 30 de enero y los siguientes 4 km en febrero.

Respecto al MegaBachetón en el estado, se invertirán mil 774 mdp para la conservación de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, se pavimentarán 555 km, se bachearán mil 914 km y se colocarán señalamientos en 4 mil 10 km. En Infraestructura Educativa, serán 96 mdp para la construcción del Bachillerato Tecnológico Plantel Tijuana y 433 mdp para el campus Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que en la entidad se invertirán 16 mil 700 mdp, con lo que se tecnificarán 10 mil hectáreas qué permitirán la recuperación de hasta el 30 por ciento del agua con una inversión de 5 mil mdp y los trabajos concluirán en 2028. Actualmente los trabajos ya iniciaron en el Distrito de Riego 014 “Río Colorado”.

Disminuyen 42% los homicidios dolosos en Baja California

Sheinbaum Pardo destacó que, gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, en Baja California disminuyeron 42 por ciento los homicidios dolosos, ya que este delito pasó de 7.13 víctimas en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

“Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California, muy importante. Nada más desde que llegamos al gobierno, septiembre 2024 fue un mes muy alto, 7.13 homicidios diarios, en este momento 4.13, por supuesto que tenemos que seguir disminuyendo, pero es una disminución del 42 por ciento”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que sólo con la llegada de la Cuarta Transformación, la tendencia de los homicidios dolosos disminuyó, en tanto que de 2006 a 2012, periodo de Felipe Calderón, este delito aumentó de 28.6 homicidios diarios a 70.9 y con Enrique Peña Nieto, pasó de 70.9 homicidios diarios a 100.5.

Reconoció que a la llegada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, los homicidios comenzaron a disminuir, lo que se reforzó con el trabajo coordinado con el Gobierno de México y enfatizó que hay que seguir trabajando todos los días en materia de seguridad y al mismo tiempo dar atención a las causas en todos los municipios.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos por año presentaron una reducción de 28 por ciento respecto a 2024, lo que hace de 2025 el año más bajo desde 2018, al pasar de 6.5 en 2024 a 4.7 en 2025. Además, el promedio diario de delitos de alto impacto presentó una reducción del 38 por ciento al pasar de 10.43 en septiembre de 2024 a 6.48 en diciembre de 2025; mientras que de forma anual la disminución de los delitos de alto impacto es del 32 por ciento de enero de 2024 a diciembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se detuvieron a 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 253 armas de fuego, más de 30 toneladas de droga, entre ellas 242 kilos y 621 mil pastillas de fentanilo, también se inhabilitaron tres laboratorios. Asimismo, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, este delito presentó una reducción del 50 por ciento en la incidencia, se detuvieron a 70 personas, entre ellos 11 objetivos prioritarios, se abrieron 29 carpetas de investigación y se desarticularon 20 bandas criminales.

Llamado a evitar crisis humanitaria en Cuba

Frente a la advertencia del jefe de La Casa Blanca, Donald Trump, sobre imposición de aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum fijo la postura de México y llamó a evitar una crisis humanitaria en la isla que podría afectar a hospitales, alimentación y servicios básicos en la isla.

Informó de las instrucciones que dio al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente para contactar con el Departamento de Estado para conocer los alcances del anuncio de Trump. Se trata de evitar que haya una crisis humanitaria en Cuba pero sin poner en riesgo a México.

“México buscará distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano en línea con la tradición del derecho internacional», señsló.

Recordó que Estados Unidos ha estado enviando ayuda humanitaria, alimentación y otros insumos; buscaremos la manera sin poner en riesgo a México de mantener la solidaridad siempre con el pueblo cubano”.