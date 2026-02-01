Mundial 2026: El Estadio Azteca encabeza transformación comercial y de seguridad

Con estrategia de la Policia CDMX

Además, se dispara crecimiento de negocios en un 13%

Por Arturo Arellano

La proximidad del Mundial 2026 ha disparado el crecimiento de comercios en un 13% alrededor del Estadio Azteca, mientras Clara Brugada subraya una visión social del torneo bajo el lema «juego limpio y sociedad justa». La Policía CDMX implementa el Plan Kukulkán, coordinado a nivel nacional, que contempla desde vigilancia digital hasta cooperación internacional para garantizar seguridad durante la justa deportiva.

A apenas cinco meses de que el Coloso de Santa Úrsula albergue nuevamente la inauguración de un Mundial, la zona circundante del Estadio Azteca experimenta una transformación económica sin precedentes en la capital. Los datos revelan que el número de comercios en un radio de 2.5 kilómetros alrededor del legendario recinto creció 13% entre 2022 y 2026, consolidando al inmueble como motor de actividad económica de primer orden.

​Esta expansión comercial responde a una lógica estructural: el Estadio Azteca se inserta en un entorno urbano altamente consolidado, donde la dinámica de negocios ya era robusta antes del Mundial. A diferencia de otras sedes del torneo, la zona no se caracteriza por ser un espacio virgen, sino por su integración en la trama urbana de la Alcaldía Coyoacán, donde conviven restaurantes, comercios de alimentos y bebidas, servicios personales y entretenimiento de ticket medio-alto.

​El impacto en precios comerciales refleja esta sofisticación. El valor del suelo comercial pasó de 17.72 dólares por metro cuadrado en 2022 a 21.07 dólares por metro cuadrado en 2026, un incremento del 12% que indica consolidación más que expansión territorial. Los nuevos negocios responden menos a una explosión territorial y más a un reposicionamiento y mejoramiento del mix comercial existente, lo que explica por qué la saturación comercial limita el crecimiento a pesar de la demanda mundial.

​Este fenómeno genera una paradoja: mientras que el Mundial atraerá a millones de visitantes con poder adquisitivo, los vendedores ambulantes que históricamente operan en las inmediaciones del estadio enfrentan un futuro incierto. Las autoridades aún no han definido con claridad si tendrán oportunidad de comercializar sus productos durante la justa deportiva, generando preocupación entre los aproximadamente 1.5 millones de personas que viven del comercio informal en la ciudad.

​

Un Mundial bajo el signo de la justicia social

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha posicionado al Mundial 2026 como una oportunidad para redefinir el evento deportivo más importante del planeta desde una perspectiva social. En su comparecencia ante el cuerpo diplomático el pasado 5 de enero, la mandataria enfatizó que el objetivo es «construir un mundial social, con juego limpio y una sociedad justa, una celebración futbolística que ponga en el centro a la población».

​

El lema elegido —»Juego limpio y sociedad justa»— resume la intención de las autoridades de que el torneo trasciendan los estadios. Brugada planteó una visión ambiciosa de transformación urbana donde la CDMX se convierta en una «gran cancha para toda la población», permitiendo que barrios, pueblos originarios y colonias vivan el evento como protagonistas, no solo como espectadores.

Para concretar esta visión, se contemplan 50 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, con actividades que culminarán en el Zócalo de la ciudad. Paralelamente, se rehabilitarán 500 canchas de fútbol —300 por parte del gobierno capitalino y 200 por las alcaldías—, liberando más de 500,000 metros cuadrados de espacio público en más de 230 colonias. De esta forma, el Mundial no será solo una celebración en los estadios, sino una festividad que impactará en cada rincón de la metrópoli.

​

La estrategia también incluye un desfile mundialista de las culturas y pueblos originarios, reflejando que la visión de la Ciudad de México busca enaltecer la diversidad cultural mexicana durante el evento internacional más importante del deporte mundial.

​

La Policía CDMX despliega El Plan Kukulkán

Conscientes de los desafíos de seguridad que implica albergar un evento de esta magnitud, las autoridades mexicanas han puesto en marcha el Plan Kukulkán, una estrategia coordinada a nivel nacional que posiciona al Mundial 2026 como la justa deportiva con mayor dispositivo de seguridad jamás implementado en México.

El Plan Kukulkán, coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contempla la participación de todas las instancias de seguridad del país, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. A nivel local, la Policía de la Ciudad de México, bajo la dirección del secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho, ha confirmado inversiones significativas en infraestructura y tecnología.

Medidas tecnológicas y operativas

La Policía CDMX ha invertido sustancialmente en sistemas de vigilancia digital. Se instalarán 30,000 cámaras de vigilancia adicionales en puntos estratégicos de la capital, complementadas con 185,000 nuevas luminarias que incrementarán la percepción de seguridad en zonas de alto tránsito. Asimismo, se han adquirido 3,500 patrullas nuevas para reforzar la presencia operativa en las calles.

​En materia de infraestructura urbana de seguridad, se contemplan 334 kilómetros de Caminos Seguros, iniciativa que busca crear corredores protegidos en zonas de circulación peatonal. La Calzada de Tlalpan recibirá una intervención mayor, incluyendo ciclovía y parque lineal flotante, mejorando así la movilidad y seguridad de los visitantes.

​

Enfoque preventivo y análisis de riesgos

Más allá de la infraestructura física, el Plan Kukulkán pone énfasis en acciones preventivas y análisis de riesgos. El Centro Nacional de Inteligencia coordinará reuniones continuas y evaluaciones periódicas con organismos federales, estatales y municipales para identificar y anticipar posibles amenazas. Una preocupación específica es la prevención de delitos como el turismo sexual durante la justa deportiva.

Vázquez Camacho ha señalado que se han establecido mesas de trabajo con el Gobierno de México y el sector privado para garantizar una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad. La capacitación internacional del personal policial capitalino también forma parte de la estrategia, permitiendo que los elementos aprendan de mejores prácticas en seguridad de eventos de talla internacional.

​

Cooperación transnacional

Un elemento distintivo del Plan Kukulkán es su alcance transnacional. Dado que el Mundial 2026 será la primera ocasión en que una Copa del Mundo se celebra simultáneamente en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, la estrategia incluye colaboración activa con autoridades de ambas naciones y con organismos internacionales especializados en seguridad. El plan contempla medidas integradas de protección, movilidad, vigilancia digital y control fronterizo, reflejando que los riesgos en un evento de esta naturaleza trascienden las fronteras nacionales.

Infraestructura de movilidad verde

Complementando la estrategia de seguridad, la Ciudad de México ha implementado un ambicioso Plan de Movilidad que busca ofrecer «un Mundial social, verde y con justicia social». Una nueva ruta de electromovilidad conectará el Bosque de Chapultepec con Ciudad Universitaria mediante un trolebús moderno. El Tren Ligero será completamente modernizado, mejorando la conectividad con el sur de la capital. En el Centro Histórico, se desplegará una red completa de autobuses eléctricos para descarbonizar el corazón de la ciudad.

​Estas inversiones no solo atienden la lógica del torneo, sino que dejan un legado urbano duradero para la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Impacto económico y proyecciones

El Mundial 2026 se perfila como un catalizador económico sin precedentes para México. Se estima que el evento dejará una derrama entre 1,800 y 3,000 millones de dólares, con la llegada de 5.5 millones de visitantes. Esta derrama no solo provendrá del flujo directo de aficionados en los estadios, sino de la actividad conexa en gastronomía, artesanías, biodiversidad e industrias creativas.

En términos de empleos y actividad comercial, las perspectivas son igualmente optimistas. La presencia de infraestructura comercial sofisticada en las inmediaciones del Estadio Azteca, combinada con la expectativa de millones de turistas, sugiere que el sector de alimentos, bebidas y entretenimiento capturará la mayor parte de esta bonanza económica.

Partidos confirmados en el Azteca

El Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará un total de cinco partidos confirmados durante el Mundial 2026, consolidándose como una de las principales sedes de la justa deportiva. El calendario comienza con el histórico partido inaugural el jueves 11 de junio a las 13:00 horas (hora local CDMX), cuando México enfrentará a Sudáfrica. Este encuentro marca un hito sin precedentes, ya que el Estadio Azteca se convierte en el primer recinto en la historia del fútbol mundial en albergar la inauguración de una Copa del Mundo por tercera ocasión.

Cuatro días después, el miércoles 17 de junio a las 20:00 horas, el Estadio Azteca será nuevamente testigo de la fase de grupos con el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, corresponidente al Grupo K de la competencia. Una semana más tarde, el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas, se dispute el tercer partido de fase de grupos en el estadio capitalino, cuando México se medirá contra el ganador del repechaje UEFA D (que será cualquiera de Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda).

Con la conclusión de la fase de grupos, la acción se intensifica en los partidos de eliminación directa. El martes 30 de junio a las 19:00 horas se llevará a cabo un encuentro de dieciseisavos de final, donde el primero del Grupo A se enfrentará al tercero de los Grupos C, E, F, H e I. Finalmente, el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, el Estadio Azteca albergará un partido de octavos de final, en el que se medirán el ganador del partido 79 (el dieciseisavo ya mencionado) contra el ganador del partido 80.