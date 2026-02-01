LO MEJOR DEL METAL PROGRESIVO EUROPEO EN MÉXICO

ARENA CDMX 11 NOVIEMBRE 2026 21 HRS.

Cuando el fandom piensa en metal sueco, sin lugar a dudas el primer grupo que se les viene a la cabeza es OPETH, quienes con su estilo único han cautivado a más de una generación después de 35 años sobre los escenarios de todo el mundo.

Ahora, después de su última presentación en 2025 en nuestro país y debido al gran éxito, OPETH regresará a la Arena CDMX el próximo 11 de noviembre presentando el disco número 14 de su discografía: The last will & testament, con la cual la banda sueca brindará una noche inolvidable para sus miles de fans en nuestro país.

Tras más de tres décadas de carrera, OPETH ha acostumbrado a sus admiradores a esperar lo inesperado. Pero incluso para sus propios estándares, los titanes suecos del progresivo han conjurado algo extraordinario esta vez. La decimocuarta exploración de estudio de la banda, The last will & testament, es el disco más oscuro y pesado que han grabado en décadas, y también el más audazmente progresivo. Un álbum conceptual que relata la lectura del testamento de un hombre recientemente fallecido ante sus familiares supervivientes, rebosa de melodrama inquietante, revelaciones impactantes y una de las piezas musicales más salvajes e impredecibles que el compositor y líder Mikael Åkerfeldt haya escrito jamás.

“Me he interesado mucho por la familia y por la idea de que la sangre no siempre es más espesa que el agua”, explica Åkerfeldt. “Me interesó cómo los miembros de una familia pueden enfrentarse entre sí. Vi una entrevista con un hombre cuya familia se había vuelto en su contra por la herencia, así que escribí una canción sobre eso para mi último disco. La idea se me quedó grabada, y luego apareció el programa de televisión Succession, y me encantó. Eso también me rondaba la cabeza. Me parecía un tema interesante al que se le podían dar giros y vueltas”.

Con este disco, OPETH ha dado su salto creativo más audaz hasta la fecha. The last will & testament es un triunfo progresivo y dramático, y una prueba más de que esperar lo inesperado es la única salida para los fans de lo mejor de Suecia.

La cita está fijada: OPETH se presentará en la Arena CDMX el próximo 11 de noviembre para celebrar su más reciente lanzamiento.