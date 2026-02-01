Acuerda Mario Delgado con autoridades promover el “Mundialito escolar”

Algo más que un juego o una competencia

El titular de la SEP convocó a generar entusiasmo para participar e involucrar a las escuelas

Con el objetivo de impulsar la difusión y el impacto en todo el país del “Mundialito escolar”, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó una reunión virtual de trabajo con autoridades educativas y deportivas estatales, con quienes acordó realizar diversas acciones para cumplir con este propósito.

Durante el encuentro, el titular de la SEP y los representantes estatales coincidieron en que, para eficientar tiempos y recursos, la etapa final del mundialito escolar se empalme con los Juegos Escolares Nacionales y los Juegos Nacionales de Educación Media Superior, a fin de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sientan parte del Mundial de Futbol 2026.

Para ello, señaló que se creará una imagen exclusiva del “Mundialito escolar”, la cual se difundirá en todo el país. Además, se contará con playeras, lonas y otros materiales para que todas y todos los participantes se vinculen plenamente con el mundialito escolar. Asimismo, propuso impulsar una campaña en redes sociales que motive a los equipos a grabar videos y documentar su participación en el torneo, el cual —aseguró— será un éxito.

“Queremos invitarlos a generar el entusiasmo para participar en el Mundialito escolar y a que también se involucren las escuelas en el marco de la estrategia Vive saludable, vive feliz, ya que es una oportunidad para promover la activación física y para que las infancias y juventudes de nuestro país se sientan parte de esta fiesta deportiva y no la perciban como algo ajeno”, expresó.

En la reunión, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, informó que en la capital del país ya se han registrado 66 mil 869 futbolistas, quienes integran 13 mil 375 equipos provenientes de 4 mil 150 escuelas públicas y privadas.

Indicó que se acepta la invitación del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, para impulsar la difusión del torneo, por lo que se llevarán a cabo diversas acciones con ese objetivo, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, recordó que, en el caso de los equipos de primaria y secundaria, los encuentros del mundialito escolar serán de cinco contra cinco, mientras que en bachillerato serán de once contra once, en cancha reglamentaria. Precisó que en primaria la edad de participación será de 9 a 12 años; en secundaria, de 13 a 15 años; y en bachillerato, de 15 a 18 años.

Reiteró que el objetivo es que el mundialito escolar, como copa de futbol escolar, se viva y se perciba como algo más que un juego o una competencia, y que quienes participen se sientan parte de la copa, de la construcción del presente y del Mundial.

Finalmente, el titular de la SEP y las autoridades educativas y deportivas estatales acordaron trabajar de manera conjunta en los siguientes rubros:

Difundir con mayor fuerza la convocatoria al mundialito escolar a partir del próximo martes 3 de febrero, en todas las escuelas del país.

Promover la imagen del mundialito escolar en camisetas, lonas, balones y otros artículos.

Participar en una campaña en redes sociales con fotografías y videos de los equipos y los partidos.

Difundir de manera mensual las estadísticas de los equipos participantes.

En la reunión también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y la directora general de @prende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, quien realizó la presentación de la imagen oficial del Mundialito escolar.