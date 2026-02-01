El IMSS refuerza acciones de prevención de las Enfermedades Tropicales Desatendidas

Acciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico oportuno

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), que se conmemora este 30 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refrenda su compromiso con la prevención, detección temprana y atención integral de estos padecimientos, que representan un reto importante para la salud pública, especialmente en comunidades vulnerables.

La doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, explicó que en México, las ETD que se presentan con mayor frecuencia son el dengue, la enfermedad de Chagas y algunas parasitosis intestinales, las cuales tienen presencia en casi todo el país, con mayor impacto en zonas con climas cálidos y húmedos, así como en contextos de rezago socioeconómico que favorecen su transmisión.

Bajo el lema: “Involucremos a las comunidades. Las enfermedades desatendidas en primera persona”, destaca la importancia de colocar a las comunidades afectadas en el centro de las acciones de prevención y control, reconociendo su participación activa para lograr resultados sostenibles.

La epidemióloga informó que el IMSS impulsa un enfoque integral que promueve la educación para la salud y la corresponsabilidad social, a fin de que la población identifique factores de riesgo, adopte medidas preventivas y acuda de manera oportuna a los servicios médicos ante la presencia de síntomas.

El diagnóstico temprano de las Enfermedades Tropicales Desatendidas es clave para evitar complicaciones, reducir secuelas y cortar cadenas de transmisión. Además, permite iniciar tratamientos de manera oportuna y disminuir el impacto social, económico y sanitario de estos padecimientos.

La doctora Toriz Saldaña indicó que entre las acciones que realiza el IMSS se encuentran la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno en unidades médicas, campañas de prevención y promoción de la salud, referencia y tratamiento adecuado de pacientes, así como la coordinación interinstitucional con otras instancias del sector salud.

Para reducir los contagios y/o prevenir estas enfermedades, la titular de la División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles exhortó a la población, especialmente a quienes habitan en zonas de mayor riesgo, a reforzar medidas como la eliminación de criaderos de vectores, uso de mosquiteros y repelentes, lavado frecuente de manos, consumo de agua potable y buscar atención médica oportuna ante cualquier signo o síntoma sospechoso.

De igual manera, se recomienda participar activamente en las acciones comunitarias, recordando que la prevención y la detección temprana salvan vidas.

