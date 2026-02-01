Despliegan otros mil 600 militares en Sinaloa tras la nueva ola de violencia

Casi año y medio de violencia

Se suman a los agrupamientos que han sido enviados a esa entidad donde las facciones de Los Chapitos y La Mayiza se disputan la plaza

Con el fin de tratar de contener la nueva ola de violencia que vive el estado de Sinaloa y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió mil 600 efectivos para reforzar los operativos de seguridad en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Estas tropas se suman a los diversos agrupamientos que han sido enviados a esa entidad donde las facciones de Los Chapitos y La Mayiza se disputan el control del Cártel de Sinaloa y de las regiones donde se cultiva amapola y mariguana y se produce droga sintética.

Los militares viajaron en cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a las ciudades de Culiacán y Mazatlán, dos territorios clave para las operaciones criminales de estos grupos. El despliegue también incluye la presencia en el terreno de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

“La misión específica del personal desplegado es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad”, señaló la dependencia en su escrito.

Los militares realizarán tareas de “disuasión, prevención y patrullajes” para generar un ambiente de tranquilidad entre los pobladores de las dos grandes ciudades sinaloenses.

El anuncio de la Secretaría de Defensa llega horas después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, conversara alrededor de 40 minutos con el mandatario estadounidense, Donald Trump, acerca de temas de seguridad y comercio.

“Sobre el tema de seguridad, los dos coincidimos en que vamos muy bien”, indicaba Sheinbaum durante su habitual conferencia de la mañana. El republicano calificaba la plática de “extremadamente buena” para los dos países.

Atentado contra diputados emecistas

El envío de tropas ocurre tras la jornada que reflejó parte del terror que ha vivido el territorio. En ésta, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, y la legisladora de la misma formación Elizabeth Montoya resultaron heridos tras un ataque a balazos en el centro de Culiacán; y la empresa canadiense Vizsla Silver informó de un secuestro masivo de 10 mineros en el municipio de Concordia, al sur del Estado.

El caso de los diputados representa el último golpe violento en un territorio sitiado por la brutalidad de los carteles en la capital sinaloense. La fuerte crisis de inseguridad se vio avivada tras la entrega, a finales de julio de 2024, del histórico líder del Cartel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su socio Joaquín El Chapo Guzmán.

Esa entrega supuso también la rendición del hijo del capo ante Washington. El caso ha desembocado desde entonces en un conflicto interno en el histórico grupo criminal, en horas bajas tras la violencia desplegada entre la facción de Los Mayos y la de Los Chapitos.

Célula de «Los Chapitos», responsable de ataque

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se identificó a una célula del grupo delictivo de “Los Chapitos” como responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tijuana, García Harfuch aseguró que se tienen avances por el ataque contra Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el gabinete de Seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto”, dijo el secretario de Seguridad.

El titular de la SSPC mencionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano están resguardados con custodia en el hospital.

Siguen desaparicidos trabajadores de minera

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que a partir de un «reporte recibido el 24 de enero a través del número de emergencias 911, realizado por la apoderada legal de una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones institucionales», por lo que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.

La autoridad local aseguró que desde «el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos», ha mantenido «coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales», para llevar a cabo operativos de búsqueda encaminadas a la localización de las personas.

«Como parte de estas acciones, el 27 de enero del presente año se llevó a cabo una diligencia de cateo, debidamente autorizada por la autoridad judicial competente», indicó la fiscalía local.