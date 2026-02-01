Clara Brugada presenta el Metrobús Quetzalcóatl en la ruta AICM-Amajac de Línea 4

Las nuevas unidades son 100% eléctricas

Abonan al “transporte limpio, accesible y eficiente, cero emisiones”

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la puesta en marcha de la nueva ruta Quetzalcóatl, del Metrobús Línea 4, que llegará de la Glorieta de Amajac (antes Glorieta de Colón) a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte del fortalecimiento de la estrategia de electromovilidad de la capital.

“Hoy entran en servicio, justamente bajó la perspectiva de la electromovilidad, que es el rumbo y el futuro al que queremos llevar al transporte de la Ciudad de México”, afirmó Brugada Molina al dar el banderazo de salida a las unidades vehiculares.

Desde la explanada del Monumento a la Revolución, Brugada Molina refirió que esta nueva ruta va a jugar una importante función artística en la Ciudad de México; además de ser un transporte moderno, eficiente y sustentable que va a llegar del AICM y atravesará sitios importantes como la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO), el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y que llegará a Buenavista.

La mandataria capitalina destacó que diariamente el sistema Metrobús transporta a cerca de 2 millones de habitantes, con lo cual se posiciona como uno de los sistemas más importantes de movilidad en la capital, por lo que refrendó el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo.

En este sentido, reconoció el apoyo de concesionarios, quienes realizaron una inversión de 112 millones de pesos para la adquisición de estas 19 nuevas unidades, sector con el que su gobierno ha consolidado una importante alianza para garantizar que este transporte cuente con unidades eléctricas.

Brugada Molina destacó que se emprenderán un conjunto de propuestas de electromovilidad rumbo al Mundial de Futbol, pues subrayó que el evento deportivo sirve para acelerar las obras y acciones para la ciudad, misma que perdurará en beneficio de la población.

Entre estos proyectos se encontrarán las unidades del Centrobús que va a recorrer el Centro Histórico; la llegada de las nuevas unidades del Tren Ligero para mejorar la movilidad de Taxqueña a Xochimilco; además de la modernización de la nueva ruta eléctrica de Metro Chapultepec al Cetram Universidad.

Asimismo, Brugada Molina informó que el mejor legado que se puede dejar en la Ciudad de México es transformar la movilidad y llevarla a la sustentabilidad, por lo que aseguró que en 2025 y 2026 la mayor parte de los recursos de infraestructura estarán destinados a este rubro con el objetivo de garantizar que la población tenga el mejor transporte y que la capital siga siendo ejemplo.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que con la puesta en circulación de 19 autobuses eléctricos, la Línea 4 del Metrobús completa un total de 124 unidades, de las cuales 74 son eléctricas, lo que representa un avance significativo en materia de electromovilidad.

Además, subrayó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia orientada a mejorar la accesibilidad para la población. Asimismo, reconoció y agradeció el compromiso de las empresas concesionarias, como CCA y Copasa, por su inversión y responsabilidad al incorporar estas unidades eléctricas.

En tanto, la directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, informó que con la ampliación de la Línea 4 se recorrerán 29 kilómetros desde la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma, hasta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.

De igual forma, recalcó que la ampliación se realiza en el marco del Mundial de Fútbol 2026, por lo cual se facilita el traslado de habitantes de la capital y turistas a las zonas de interés, ofreciendo 491 lugares, con una frecuencia de paso de nueve minutos, lo que da una estimación de 3 mil viajes diarios.

“Estas unidades eléctricas miden 8.5 metros, serán de las más cortas que tendremos circulando en toda la flota de Metrobús. Tienen una capacidad para transportar 70 pasajeros, cuentan con baterías de 350 kW/h, un rendimiento promedio de 1.5 kWh por kilómetro; tienen una vida útil proyectada de 15 años. Tiene integrado el equipo de videovigilancia conectado a nuestro centro de control para su monitoreo y también el sistema de cobro a bordo”, detalló Castro Escorcia.