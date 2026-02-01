Concluyen las obras de mejoramiento en quirófanos de la Clínica Hospital Celaya

Beneficio a 141 mil derechohabientes del ISSSTE

Celaya, Guanajuato, a 30 de enero de 2026.– Como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, la Clínica Hospital (CH) “Celaya”, en Guanajuato, finalizó las obras de mejoramiento de sus dos salas de operación, en beneficio de más de 141 mil derechohabientes.

La directora de la unidad médica, Angélica Maldonado Mendoza, informó que durante los 12 días que duraron los trabajos de obra en ambos quirófanos se cambió en su totalidad el piso, se arreglaron las paredes, se rehabilitó el pasillo de entrada, se restauraron las puertas y se instaló un nuevo sistema de aire acondicionado, así como una tarja quirúrgica.

Además, destacó que fue reubicada el área de transfer, una zona de transición ubicada entre el área gris (pasillos) y el área blanca (quirófano), en la que se encuentran estaciones para colocación de botas y permite el traslado seguro y aséptico del paciente desde la camilla a la mesa de operaciones, con lo que se cumple la normatividad establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

“El transfer se encontraba muy lejos del ingreso a los quirófanos, este punto fue motivo de observación de parte de COFEPRIS, ya que la normatividad quirúrgica requiere tres áreas bien delimitadas. Con estos trabajos de mejoramiento cumplimos la reglamentación sanitaria correspondiente”, expresó.

Maldonado Mendoza subrayó que en estos quirófanos se realizan desde procedimientos breves, de bajo riesgo y de forma ambulatoria (sin ingreso hospitalario) que utilizan anestesia local, hasta cirugías mayores de especialidades como urología, oftalmología, otorrinolaringología, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, así como traumatología y ortopedia.

“Es un gran trabajo institucional el que se realizó para mejorar los quirófanos. (…) Estas acciones benefician a nuestra derechohabiencia de Celaya y de 15 municipios y localidades más, puesto que cubrimos a las Unidades de Medicina Familiar de Acámbaro, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Miguel de Allende, Salvatierra y Villagrán, así como a los Consultorios de Atención Familiar de Jaral del Progreso, Jerécuaro, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro y Roque”, concluyó.

La implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, así como la puesta en marcha de 28 quirófanos más, permitió rebasar la meta planteada de 300 mil cirugías para 2025 al realizar 308 mil 579 procedimientos.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para garantizar atención médica y oportuna en espacios adecuados a la derechohabiencia.