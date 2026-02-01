Cifras de suicidio en México confirman una tendencia preocupante

Urge una atención prioritaria de autoridades

En 2024, el Inegi reportó 8 mil 856 defunciones por suicidio en personas de 10 años y más, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes

Las cifras del suicidio en México durante 2025 presentaron una tendencia preocupante que exige atención prioritaria de autoridades sanitarias, gobiernos locales y sociedad en general, pues datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica muestran un incremento tanto en algunos rubros, como disparos y ahorcamientos.

En 2024, el Inegi reportó 8 mil 856 defunciones por suicidio en personas de 10 años y más, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes. Estos números ya superaban los de 2014 y 2019, cuando las tasas fueron de 5.1 y 5.6, respectivamente.

El fenómeno del suicidio es notoriamente desigual por estado y género. Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes encabezan la lista con tasas de suicidio de 16.4, 16.2 y 14.3 respectivamente por cada 100 mil habitantes. Guerrero muestra la menor incidencia registrada (1.6), mientras Chiapas, Veracruz y Baja California comparten tasas bajas, en torno a 4.6 y 5.6.

La brecha de género destaca: los hombres presentan una tasa de 11.2, mientras las mujeres reportan 2.6 por cada 100 mil. Entre los grupos de edad, el de 30 a 44 años registra el valor más alto (10.7), seguido del grupo de 15 a 29 años (10.2).

Al cierre de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica documentó un número elevado de casos vinculados a lesiones autoinfligidas e intentos de suicidio en todo el país. Los registros incluyen diversos métodos y muestran la magnitud real de la problemática.

Entre los principales mecanismos registrados se encuentran:

Envenenamiento intencional por analgésicos y psicotrópicos

Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación

Lesiones por disparo de arma corta

Lesiones con objetos cortantes

Saltos desde lugares elevados

En lo referente a lesiones autoinfligidas por arma de fuego corta, hasta este 2025 se registraron 175 casos a nivel nacional. En este caso los números han sido inferiores en relación con el 2024, que registró 223 en ese rubro.

Los intentos por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación sumaron 720 en 2025, mientras que en 2024 hubo 578, lo que significa un aumento en el año en curso.

Por su parte, los envenenamientos autoinfligidos con analgésicos y narcóticos alcanzaron 2 mil 719 y 4 mil 382 casos respectivamente en 2025. En ese orden, hubo mil 903 y 3 mil 780 casos en el 2024, lo que se traduce en una disminución en este rubro en el 2025.

Distribución por entidades y el impacto de género

La incidencia de suicidios varía drásticamente entre estados. Coahuila concentra el mayor volumen de reportes de envenenamiento no narcótico con 392, 259 de los casos registrados en mujeres. Este estado cuenta con el mayor número de lesiones en el ramo de ahorcamientos con 77, esta vez con los hombres como el grupo predominante con 46.

Por su parte, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional de envenenamiento por narcóticos con 446, con 285 sucesos ocurridos en mujeres. Esta entidad federativa cuenta con el mayor número de casos en el área de disparos con arma corta, con 39. En este caso los hombres superaron las cifras de las mujeres con 26.

En el caso de las lesiones con armas cortantes, la Ciudad de México es la entidad con mayor número de reportes, 55 ocurrieron en el caso de hombres y 83 con mujeres, siendo este grupo poblacional el de mayor prevalencia. En total, en el 2025 hubo 138 de estos incidentes en la capital de la república.

Sobre las lesiones por saltos desde una gran altura, Chiapas y Puebla están empatados en el primer lugar con 26 incidentes en lo que va del año. En el caso del estado del centro los casos se reparten en 15 para los hombres y 11 para las mujeres. Para la entidad del sureste, hay 17 casos presentados en hombres y 9 para las mujeres.

Existen diversas líneas de ayuda en México dedicadas a la prevención del suicidio y el apoyo a personas en crisis emocional. La Línea de la Vida, operada por la Secretaría de Salud y Conasama, ofrece orientación sobre salud mental, adicciones, depresión y evitar atentar contra la propia vida en el 800 911 2000.

La CDMX es cuarto lugar nacional en suicidios

La Ciudad de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en número de suicidios, con 493 casos ocurridos durante 2025, principalmente entre mujeres de 15 a 19 años, y en hombres de 20 a 24, revelaron autoridades capitalinas.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que se logró detectar 75 casos de riesgo suicida entre estudiantes en el primer año de aplicación de la estrategia Vida Plena, Corazón Contento, un modelo integral de atención a la salud mental que ya opera en casi la totalidad de las secundarias y planteles de educación media superior de la ciudad.

Detalló que se atendió de manera directa a 700 mil personas con más de 11 mil 500 actividades realizadas con el respaldo de más de 200 profesionales en salud mental que brindan atención periódica en 802 escuelas secundarias y 285 planteles de nivel medio superior, lo que representa una cobertura de 98 y 89 por ciento, respectivamente.