UAEMéx firma Convenio Salarial 2026 con incremento de 4% al personal académico

El acuerdo, alcanzado mediante diálogo y consenso con la FAAPAUAEM, refrenda apoyos y prestaciones para el gremio docente

Toluca, Méx.- “Refrendo mi disposición para encontrar los mejores esquemas que permitan promover los mayores beneficios posibles en beneficio de las y los integrantes de la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM), en especial de quienes históricamente han sido menos favorecidos o han quedado al margen de estímulos y apoyos”, afirmó la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, durante la firma del Convenio Salarial 2026 con esta agrupación sindical.

En la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, acompañada por la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, la rectora destacó que el diálogo, la negociación y la construcción de acuerdos permitieron concretar un incremento de 4% al salario de todas y todos los docentes, correspondiente al porcentaje máximo establecido por la política salarial a nivel nacional.

Zarza Delgado subrayó que cerrar brechas entre el personal fortalece a una institución más justa, empática y progresista con quienes aportan su conocimiento e investigación al desarrollo universitario.

Asimismo, reconoció que este aumento se acompaña del refrendo de apoyos y prestaciones adicionales logradas por el gremio docente en años recientes, los cuales ahora cuentan con un sustento claro en los acuerdos y anexos del convenio, brindando mayor certeza a los beneficios alcanzados por el sector académico.

“Con este acuerdo reiteramos que estamos listas y listos para iniciar un nuevo semestre con retos y oportunidades, pero también con una disposición colectiva para impulsar la Transformación Universitaria que hemos proyectado”, expresó la rectora.

Ante la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora; la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López, y la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, Gilda González destacó que el convenio refleja una clara voluntad institucional para priorizar el bienestar del personal académico y reconocer la labor que desempeñan cotidianamente con compromiso y responsabilidad.

Agradeció la disposición de la rectora Patricia Zarza para avanzar en la construcción de mejores condiciones salariales, así como su apertura para fortalecer el trabajo colaborativo que permita realizar diagnósticos y gestiones orientadas a la apertura de concursos de oposición y procesos de regularización, con el objetivo de reforzar la equidad y la estabilidad laboral del profesorado.

Finalmente, González Villaseñor reiteró que la FAAPAUAEM renueva su compromiso con la UAEMéx para continuar trabajando de manera conjunta, en un ambiente de respeto, entendimiento y sensibilidad, en favor de la mejora de las condiciones laborales y de la calidad educativa de la Autónoma mexiquense.