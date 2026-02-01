UAEMéx convoca a aspirantes de bachillerato, licenciatura y posgrado para el ciclo escolar 2026

*Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó las convocatorias de Nuevo Ingreso 2026 para Educación Media Superior, Estudios Profesionales y Estudios Avanzados, dirigidas a las personas interesadas en integrarse a alguno de sus programas académicos en las distintas modalidades educativas.

En el caso del Nivel Medio Superior, la convocatoria está dirigida a egresadas y egresados de secundaria, así como a estudiantes que cursan el tercer grado, interesados en ingresar a alguno de los 11 planteles de la Escuela Preparatoria de la Autónoma mexiquense, ubicados en todo el territorio de la entidad.

Se ofertan los programas de Bachillerato Presencial (modalidad mixta) y Preparatoria Digital (modalidad no escolarizada), con presencia en diversas regiones del Estado de México. El proceso de preinscripción se realizará en línea durante el mes de febrero de 2026 y el inicio de clases está programado para el 4 de agosto de 2026.

Para quienes aspiran a cursar Estudios Profesionales, la Máxima Casa de Estudios mexiquense convoca a personas egresadas del nivel medio superior o que estén por concluirlo, a participar en el concurso de ingreso a licenciaturas y programas de Técnico Superior Universitario, en modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.

La oferta académica comprende casi dos centenares de programas impartidos en facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales ubicadas en distintas regiones de la entidad. El registro de solicitudes también se llevará a cabo en febrero de 2026 y el ciclo escolar iniciará el 4 de agosto de 2026.

Asimismo, la universidad estatal convoca a quienes deseen cursar Estudios Avanzados (especialidades, maestrías y doctorados) a consultar las convocatorias específicas de cada programa.

Las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio, así como con los procesos de evaluación y selección correspondientes. La información detallada se encuentra disponible en los portales institucionales de la UAEMéx.