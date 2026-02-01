Con fuerte tufo a simulación, Adán Augusto deja Jucopo y control de Morena a Nacho Mier

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En los hechos, él y Nacho Mier solo invierten posiciones: Ignacio Mier es ya presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena y Adán Augusto López pasa a ser un simple senador sin cargos parlamentarios.

En lugar de embajada en Europa, Adán Augusto iría a hacer promoción electoral en Tlaxcala o algún otro estado de los que forman la cuarta circunscripción electoral, dijo el tabasqueño. Todo sin dejar de ser senador. Eso sí no.

El asunto está hablado, reveló, “con quien se tenía que platicar estas cosas…”

-¿… lo platicó con la presidenta Claudia Sheinbaum?, se le interrogó.

-“… con quien tenía que platicarlo…”, respondió, para dejar en claro que ese con quién debía hablarlo no es la mandataria.

La salida de Adán Augusto López de sus posiciones de control y mando en el Senado fue motivo de brotes informativos en redes sociales a lo largo del fin de semana que no llegaron a ser ni creíbles ni contundentes.

En este contexto, los comentarios sobre su renuncia a la senaduría, a la coordinación de la fracción de Morena y a la presidencia de la Jucopo para luego ser beneficiado con una supuesta embajada de México en Europa nunca cobraron fuerza.

Hoy se podría decir que esos mensajes, que incluyeron una desabrida despedida vía Facebook de su senadora preferida, Andrea Chávez, solo fueron para sondear el ambiente y ver reacciones.

Preparar el golpe a la Putin- Dmitri Medvédev.

Es decir: te paso mis encargos, tú los asumes, haces como que gobiernas… pero el que manda soy yo.

Este uso de una botarga política no es nuevo ni en México ni en el mundo y todo indica que Adán Augusto López tiene en el poblano Ignacio Mier a su palero perfecto: tú apareces, pero yo te digo qué hacer.

Bajar tensiones en Senado… y reorientar a Morena

Con Adán Augusto López en su escaño y como su único conducto directo con los senadores de Morena y aliados, ya sabemos quién disminuye tensiones en esa cámara para enfrentar lo que se viene:

La negociación del T-MEC,

Una muy posible intervención militar directa de Trump,

Y la previsible caída del régimen castrista en Cuba.

Y si como dice Adán Augusto, ahora va a hacer trabajo político ante las elecciones de 2027 en la cuarta circunscripción, que incluye Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, pues eso significaría que se estaría reorientando a la tarea de la secretaría de Organización de Morena que hoy encabeza, al menos de membrete, Andrés ‘Andy’ López Beltrán.

“En este momento lo más importante es fortalecer el partido, el movimiento rumbo a 2027”, dice Adán Augusto.

¿Este paso significa que se está reconociendo desde Palenque que en la secretaria de Organización de Morena no se hace lo que se debe para garantizar el triunfo en 2027 y 2030 y que existe riesgo de pérdida?

Para ratificar estos riesgos Adán Augusto dijo ayer:

“Toca ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en todo el país prácticamente, también en las circunscripciones que tienen mayor padrón electoral, y vamos a ello, porque en Morena el objetivo principal es ganar prácticamente todas las gubernaturas en disputa en el 2027, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en Cámara de Diputados y, desde luego, en el Senado de la República”.

Hoy a nadie se le olvida que Adán Augusto López es quien como gobernador de Tabasco nombró a Hernán Bermúdez Requena como titular de Seguridad y quien luego, por indagatorias y reportes del área de Inteligencia del mismo Ejército, se supo operaba una amplia y versátil red o cartel criminal denominado La Barrenadora.

Notario público, gobernador, luego secretario de Gobernación, precandidato en la interna por la candidatura presidencial de Morena y ahora coordinador de la mayoría de senadores de Morena, así como presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto aparece además de investigaciones judiciales sobre huachicoleo fiscal y otras muchas tramas delincuenciales.

Todo eso en una vorágine de posiciones y encargos políticos en los que como pegamento de todo siempre aparece Andrés Manuel López Obrador.

Mier, un simple segundón

No se requería ser un experto en expresión corporal para saber que ayer Ignacio Mier fue el muñeco de trapo político de Adán Augusto López.

Y no sólo por el uso de la cosa política, sino que para su completa desgracia Mier es más chaparrón que el tabasqueño y que a su lado siempre aparece como el que está fuera de lugar.

Las expresiones de su cara eran de todo, menos de felicidad por asumir un encargo mayor. Y los abrazos que le dio su jefe lo sacudieron siempre como a un muñeco de trapo.

Ahora a Nachito le tocará firmar los cheques y memos, las cartas y oficios que al final deberán tener un soporte real para no ir a dar a cuestiones judiciales.

Y todo eso lo deberá tramitar en favor de lo que le ordene Adán Augusto que a su vez será para atender decisiones palenqueras.

Cuando menos los osos traen su pandero.

