Para acabar con corrupción en obras oficiales, el PAN propone vigilancia efectiva

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Con el argumento de hacer transparente el gasto público, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados le dio un repaso a los errores y omisiones de la llamada Cuarta Transformación al financiar sus llamadas obras insignia.

El repaso estuvo a cargo del diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez, quien a nombre de su bancada, presentó en la primea sesión de su cámara en el recién inaugurado periodo ordinario de sesiones iniciativas para reformar los artículos 6o. y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para empezar, el legislador saludó a sus homólogos que militan en la oposición “libre y responsable” y enseguida se dirigió a los diputados del oficialismo, a quienes les “que se robaron la mayoría en este Congreso para instaurar el cártel de cárteles de Morena en todo México”.

Ante las airadas respuestas de los legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM, el diputado panista replicó:

“Aunque se enojan o se rían, ustedes son los capos de todos los cárteles que hay hoy en México: del cártel del nepotismo, del influyentismo, de los cárteles del narcotráfico, del huachicol, de la extorsión, pero, sobre todo, del cártel que más lacera y ofende a las familias mexicanas: el cártel de la corrupción, de sus lujos, sus excesos y su cinismo, ese cártel que ya cobra vidas de familias mexicanas.

“Ese es justo el motivo de la presentación de estas dos iniciativas”, señaló Guevara Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, quien en seguida explicó:

“Hoy, el problema no es la falta de leyes, el problema es que la fiscalización llega tarde, cuando el daño ya está hecho. En México los accidentes en obras públicas no son hechos aislados ni fortuitos, como ustedes quieren hacer ver, son la consecuencia directa del cártel de la corrupción y el influyentismo en México, los pongo en contexto con tres obras.

El legislador panista recordó que en marzo y agosto de 2025, el Tren Maya se descarriló” y vinculó estos accidentes con reportes de la Auditoría Superior de la Federación, de la cual indicó que “ya había detectado pagos en exceso, sobreprecios en las obras. Aquí lo denunciamos, incluso había grabaciones de los familiares del entonces todopoderoso Andrés Manuel López Obrador, repartiéndose los contratos. ¿Y qué pasó? La obra fue clasificada como de seguridad nacional. Se negó información y no se activó la fiscalización inmediata.

“Segundo caso, y les va a causar mucho sentido, porque es de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El 3 de mayo de 2021, el Metro de la Ciudad de México simplemente se cayó, colapsó, 26 personas murieron y cientos de heridos y cientos de lesionados. La corrupción del cártel de Morena ya cobraba vidas desde el 2021”, añadió Guevara Rodríguez, quien siguió con su repaso:

“La Auditoría Superior de la Federación señaló que había falta de mantenimiento estructural y deficiencias en la construcción y había contratos abiertos. ¿Qué dijo la Fiscalía? Que era a causa del pandeo de las vigas y unas tuercas que se aflojaron. Cero responsables.

“Tercer caso, reciente, el Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre, el saldo fue de 14 personas fallecidas y 98 personas lesionadas. Otra vez la fiscalización llegó tarde. La Auditoría Superior de la Federación ya había emitido observaciones de pagos indebidos, sobreprecios y fallas en la construcción.

“Tras la tragedia un trato indigno a las víctimas, se les pidió no denunciar, cuando merecen conocer la verdad. Hay que tratar con dignidad a las víctimas de su corrupción y su enriquecimiento. Miserables. Y, bueno, después de la tragedia, otra vez se oculta la información por causas de seguridad nacional y la Fiscalía volvía a culpar a un conductor del tren. Protección a los familiares del cártel de la corrupción y cierre del caso. Increíble de nuevo”.

Por lo anterior, explicó el diputado del PAN, es que su bancada decidió presentar esas iniciativas de reformas que consisten en:

“Número uno, auditorías en tiempo real. Para que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar durante el ejercicio fiscal en curso cuando existan indicios de corrupción, se detecten sobrecostos u ocurran accidentes en infraestructura pública.

“No esperar a la cuenta pública del año siguiente mientras su corrupción cobra vidas y ustedes se llenan los bolsillos para pagar viajes y excesos. Bastaba una grabación de miserables corruptos, de su cártel, para iniciar la fiscalización inmediata.

“Segundo. Auditorías retroactivas obligatorias. Para revisar los ejercicios anteriores cuando las omisiones pudieran contribuir a una tragedia.

“Tercero. Eliminación de la discrecionalidad. La auditoría ya no dependerá de la voluntad del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Si se cumplen los supuestos, la revisión será obligatoria, con 100 diputados que soliciten la revisión, ésta será obligatoria.

“Cuarto. Fin del uso de las fuerzas armadas y seguridad nacional como pretexto. Ya basta de utilizar las fuerzas armadas y la seguridad nacional como pretexto de sus corruptelas. Ninguna obra pública podrá reservar información sobre el manejo de recursos públicos y menos cuando hay indicios de corrupción.

“Quinto. Rendición de cuentas ante la Cámara. En máximo 10 días, informes específicos, comparecencias y promoción de responsabilidades administrativas y penales a servidores públicos irresponsables”, manifestó Guevara Rodríguez, quien todavía siguió con sus denuncias:

“Los datos son claros, las fechas están documentadas y las tragedias ya ocurrieron. La corrupción en la obra pública no es un tema político, es un tema de miedo y de terror a las familias mexicanas cada que se suben al Metro de la Ciudad de México o a algún tren construido por Morena. Si las auditorías siguen llegando tarde, las tragedias seguirán llegando primero.

“Hoy, esta Cámara tiene que decidir si protege al cártel de los privilegios, los excesos, el cártel de Morena de la corrupción y de la muerte o protege el dinero y la vida de las familias mexicanas”, sentenció.

Se puede anticipar, con toda seguridad, que las iniciativas no prosperarán. Por lo pronto, de acuerdo con los procedimientos en el Congreso de la Unión, el presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, del PVEM, se limitó a ordenar: “túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Túrnese la segunda iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen”.

Nada asegura que las iniciativas prosperen. Irán, como muchas otras, a la “congeladora”.

Diputados de Morena en Campeche, contra su gobernadora

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha estado envuelta en muchos conflictos, en los cuales aparentemente salió, si no vencedora, al menos libre de culpa.

Sin embargo, ayer la situación cambió radicalmente, pues la oposición en contra de la mandataria antes priista surgió de las mismas filas de su actual partido Morena.

Esto se confirma por un desacuerdo de diputados de Morena en el Congreso local, que se niegan a respaldar una solicitud de aumentar la deuda del gobierno encabezado por la gobernadora.

Al respecto, el portal La Silla Rota reportó que “la unidad de Morena en Campeche se fracturó públicamente. Lo que durante semanas se comentaba en privado terminó por estallar en una confrontación abierta entre el Poder Legislativo local y la gobernadora Layda Sansores San Román, luego de que un bloque mayoritario de diputados guindas anunciara la ruptura de comunicación con el Ejecutivo estatal.

“El conflicto gira en torno a la intención de aprobar una deuda por mil millones de pesos, que, según los legisladores inconformes, la mandataria buscó imponer sin diálogo ni consenso.

La intransigencia que se atribuye a la gobernadora no es nada nuevo. Si no, que le pregunten al ex mandatario y ahora presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, o al periodista Jorge Luis González Valdez, a quien Sansores San Román, con el respaldo de la juez “amiga” Ana Maribel de Atocha Huitz May, le prohibió opinar acerca de la gobernadora, para lo cual le impuso un censor.