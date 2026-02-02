El Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro CDMX

Parte del plan para el Mundial 2026

Efectivos recorrieron pasillos y andenes en la terminal de Pantitlán, que se conecta con las líneas 1,5 y la A

Simulando una situación “de actividad irregular” con armas de alto poder, lanzacohetes, equipos de visión nocturna y escudos tácticos, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano realizaron un ejercicio antiterrorista en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, como parte del plan de seguridad para el Mundial de Futbol 2026.

Esta preparación, como parte del Curso de Operaciones Contra Terrorismo (COTC), adquiere relevancia en el contexto de la capital del país como sede de varios partidos de la Copa FIFA, un evento internacional que incrementa la afluencia de turistas nacionales e internacionales y, por ende, los retos de seguridad, esto para garantizar la protección de la población y de los visitantes durante este magno evento.

La célula llevó a cabo una simulación de actividad irregular en las líneas 1 y 5 del Sistema de Transporte Colectivo, dos de las más transitadas del Metro de la capital del país, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Como parte del curso de contraterrorismo, los efectivos recorrieron pasillos y andenes en la terminal de Pantitlán, que se conecta con las líneas 1,5 y la A, en el oriente de la Ciudad de México. Asimismo, ingresaron a vagones en vacío en los que simularon la detención de un presunto infractor de la ley.

Operaciones para la seguridad en instalaciones estratégicas

Los ejercicios se realizaron hace unos días como parte de las operaciones para la seguridad en instalaciones estratégicas como el Metro, durante el mundial que se realizará en la Ciudad de México.

Esta práctica fue diseñada para probar protocolos de reacción y coordinación ante posibles amenazas en espacios de alta afluencia de público. El ejercicio incluyó simulaciones de respuesta ante incidentes que podrían afectar el transporte masivo, así como maniobras enfocadas en la evacuación, control de situaciones de riesgo y estrategias de intervención en contextos urbanos complejos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados del ejercicio ni han detallado si habrá más simulacros de este tipo en otras líneas de este sistema de transporte colectivo.

El despliegue forma parte de un plan de seguridad integral para eventos de gran convocatoria, entre ellos el Mundial de Futbol, y busca fortalecer la preparación de los cuerpos de seguridad frente a escenarios que involucren amenazas complejas en infraestructuras críticas como el Metro.

Asombra a usuarios muro verde en el Metro

Un muro verde en pleno andén, que no ocupa más allá de 4 metros de pared, llama la atención de los viajeros que recorren la estación Juanacatlán de la Línea 1 del Metro.

La jardinera vertical cumplió cuatro meses en el sitio, donde, sin necesidad de luz solar, ha mantenido su follaje. El proyecto se encuentra en fase de prueba para determinar si podrá ampliarse a otras estaciones.

La instalación cuenta con lámparas cálidas que suplen la energía solar requerida, además de que un sistema aplica agua por goteo a la sucesión de pequeñas macetas colgadas del panel.

Las plantas absorben el bióxido de carbono que se concentra en el andén por la respiración de los usuarios y generan oxígeno.

“Las plantas están muy bien, con diferentes tonos de verde, absorben el bióxido de carbono de la transpiración, de la respiración de la gente y devuelven oxígeno, están oxigenando la estación”, expuso Luis Rebollar, quien desarrolló el muro.

Los usuarios que se encuentran con este espacio, suelen acercarse a observar las plantas ante la incógnita de si estas son artificiales o naturales.

El muro puede ser replicado como una solución basada en la naturaleza para mitigar el cambio climático y las islas de calor urbano, expusieron especialistas.

“Los muros verdes con plantas naturales por supuesto que reducen las islas de calor, a manera de buffer ambiental, de zona de amortiguamiento, dependiendo la extensión, la altura, permitiría también captar el ruido en zonas de tráfico vial», indicó el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Erick Aguilar.

El consumo de agua de esta pared equivale a una cubeta cada semana, volumen que es recirculado por las plantas, alojadas en el panel que fue instalado distanciado de la pared para no humedecer las instalaciones del Metro.

Para contener los efectos del calentamiento global, acentuado con islas de calor que aumentan la temperatura con el pavimento, lo ideal es incrementar los parques públicos, pero los muros con vegetación son una alternativa, con riesgos que deben ser previstos.

“Eventualmente las plantas crecen, entonces el peso aumenta y si se agrega el agua que consumen, ahí puede haber un problema», apuntó el investigador de Flacso.

Sin un proyecto con requisitos técnicos previamente resueltos ni un plan definido para darles atención cotidiana, los muros podrían convertirse en equipamiento en desuso, subrayó.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), las islas de calor contribuyen a incrementar la contaminación atmosférica, por lo que ha sugerido recurrir a ecotecnias para modular el calentamiento.