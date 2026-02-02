Destaca Naucalpan como modelo en Protección Civil a la niñez en Edomex

Encuentro Estatal de los Sistemas DIF

Naucalpan, Méx.- Esta localidad fue seleccionado como uno de los 10 municipios en todo el Estado de México para presentar sus “Buenas Prácticas que Transforman”, como la “Sala Amiga” y su protocolo de Entrevista Única, reconociendo el impacto positivo y transformador de sus acciones en favor de la niñez y adolescencia, durante el reciente Encuentro Estatal de los Sistemas DIF del Estado de México.

De esta manera, el gobierno de Naucalpan, encabezado por el Alcalde Isaac Montoya Márquez, a través del Sistema Municipal DIF, reafirma su compromiso con los derechos humanos y la protección de la infancia tras su destacada participación en el Encuentro Estatal de los Sistemas DIF inaugurado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En esta reunión, realizada los días 29 y 30 de enero de 2026 en Ixtapan de la Sal, ante representantes de los Sistemas DIF de todo el Estado de México, se reconocieron los logros de Naucalpan como la Sala Amiga de Entrevista Única, un espacio innovador que ha sido ratificado como modelo a seguir a nivel estatal por su enfoque especializado en la no revictimización de niñas, niños y adolescentes.

Se enfatizó que, este protocolo permite que la toma de testimonios se realice una sola vez, evitando que los menores repitan su declaración ante diversas autoridades, reduciendo estrés y posible re-traumatización.

La Sala Amiga, inaugurada el pasado 3 de diciembre por el presidente municipal Isaac Montoya, junto con la Presidenta del Sistema Municipal DIF, cumple con los más altos estándares de protección, atención especializada y salvaguarda de menores.

Este espacio lúdico cuenta con zonas de espera diferenciadas para niñas y niños, así como para adolescentes, creando un ambiente seguro, amigable y adecuado para su desarrollo emocional durante el proceso de entrevista.