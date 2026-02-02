Apuesta Atizapán por el reciclaje para la repavimentación y bacheo

Transformación de plásticos flexibles en asfalto

Atizapán de Zaragoza. Méx.- Como parte del programa “Atizapán Sustentable”, el gobierno de esta localidad puso en marcha un proyecto innovador para transformar plásticos flexibles en asfalto y utilizarlos en la repavimentación y bacheo de calles.

El Coordinador de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, Héctor Elorriaga, explicó que se trata de un modelo de economía circular con impacto ambiental y social.

A través del Programa de Recolección de Residuos Plásticos Flexibles, la población puede entregar este tipo de desechos a cambio de productos de la canasta básica, incentivando la participación ciudadana.

El funcionario señaló que, por instrucción del presidente municipal Pedro Rodríguez, también se realizan campañas educativas en escuelas y comunidades sobre reciclaje, composta y huertos familiares.

De septiembre a la fecha se han recolectado alrededor de 2.5 toneladas de plástico flexible, que se transforman en aproximadamente 7 toneladas de asfalto mediante la planta de reciclaje BRS México, del empresario Luis Manuel Solórzano.

Finalmente, se informó que el material reciclado comenzará a aplicarse en vialidades a finales de febrero, mientras continúa la recolección en estaciones de Bomberos, donde por cada cuatro kilos de plástico entregado se otorga un kilo de productos básicos.