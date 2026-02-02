Rechazan priistas de Naucalpan imposiciones de “Amlito” Moreno

Se manifiestan contra Hugo Urbina

Naucalpan, Méx.- “La incompetencia, ineptitud, corrupción e imposición a cargos de elección popular y partidistas, entre otras fechorías, están sepultado a lo poco que queda del PRI. Los verdaderos militantes, exigimos que Alejandro Moreno Cárdenas, «Amlito» , abandone de inmediato la dirigencia nacional”.

Así lo expresaron priistas de Naucalpan, al rechazar la imposición de Hugo Urbina en la dirigencia del Comité Directivo Municipal, un fuereño totalmente desconocido, «elegido» sólo con fines de lucro, dijeron.

Sobre el particular, el ex legislador priista David Parra Sánchez reconoció que tanto la dirigencia nacional como la estatal, con decisiones arbitrarias y de facto, han impuesto a familiares, amigos y compadrazgos en sindicaturas, regidurías y diputaciones, que han llevado al tricolor a la debacle electoral.

«Desde que Alejandro Moreno asumió la presidencia del partido, trabajó para tener el control mayoritario de su estructura interna, nombrando a sus incondicionales, y tomar determinaciones arbitrarias. Así logró su estancia y desprestigio de propios y extraños», reiteró.

Militantes y simpatizantes dieron a conocer a través del abogado Mauricio Elizondo, defenderán el edificio del PRI naucalpense, en virtud de que éste está en litigio y no permitirán el despojo de un inmueble que nunca acreditaron documentalmente

«Haremos la denuncia ante el INE. Ya basta de tanto atropello que ha cometido este sujeto», concluyeron.