Gobierno de Tlalnepantla fortalece el tejido social

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de las estrategias prioritarias para la reconstrucción del tejido social y el combate directo a las causas de la violencia, el gobierno de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez Cruz, llevó a cabo la Jornada por la Paz «Juntos al Tequio» en la colonia Lomas Boulevares. Bajo la visión de recuperar los espacios públicos para transformarlos en entornos seguros para la convivencia familiar, el alcalde ha instruido una coordinación interinstitucional sin precedentes, donde la participación de los gobiernos federal y municipal, la ciudadanía y el trabajo de campo son el eje central de la transformación urbana.