Operativos Violeta y Juzgados Libre refuerzan protección a las mexiquenses

Edomex logra reducción histórica en feminicidio

En este gobierno se registra el menor número de víctimas con presencia permanente de la Policía de Género en colonias, espacios públicos y transporte

Toluca, Estado de México.- Con Operativos Violeta aplicados por la Policía de Género de manera permanente en colonias, transporte y espacios públicos de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez ha logrado una reducción histórica en feminicidios y el menor número de casos en la historia del Estado de México en lo que va de su administración.

En 2025 se registró una disminución de 24.66 por ciento en la entidad, comparado con 2024, cifras en la que se refleja la coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial del Estado de México a través de la creación de los juzgados libres.

Destaca que, en 2025, en comparación con 2022, el delito de feminicidio se redujo 61 por ciento, al pasar de 138 a 55 víctimas, como resultado del fortalecimiento de las medidas de protección, la atención a las causas estructurales de la violencia y la actuación oportuna de las instituciones. Asimismo, por primera vez desde 2018, el Estado de México dejó de ocupar el primer lugar nacional en la incidencia de este delito.

Con acciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina) y las Policías Municipales, el Gobierno del Estado de México ha fortalecido la atención integral de la violencia de género mediante estrategias conjuntas que impactan directamente en la prevención, la investigación y la protección de las mujeres.

En este contexto, de junio de 2024 a enero de 2026, la Policía de Género realizó 125 Operativos Violeta, mediante los cuales se atendieron mil 120 colonias en todo el territorio estatal; además, se tuvo presencia en mil 708 espacios públicos y mil 58 paraderos del transporte público.

Asimismo, se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se realizaron mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda.

Se detuvo a 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el Juez Cívico, por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género.

A estas acciones se suma el avance del Juzgado LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), concebido como un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, enfocado en brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Tras la aprobación de la histórica reforma constitucional, suscrita por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se trabaja en la armonización de las leyes secundarias, en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, el Poder Legislativo, la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El Juzgado LIBRE iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género, para posteriormente ampliar su cobertura a toda la entidad. Esta instancia operará las 24 horas del día, los 365 días del año, con facultades para dictar órdenes y medidas de protección urgentes, reduciendo los tiempos de respuesta, disminuyendo riesgos y garantizando acompañamiento continuo a las víctimas.

Este esfuerzo institucional se suma a los resultados obtenidos por el Poder Judicial del Estado de México durante 2025, periodo en el que se emitieron 96 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, en las que estuvieron involucradas 99 personas, lo que refleja el compromiso con la justicia, el combate a la impunidad y la protección de los derechos de las mujeres.