Consolidan donación y procesamiento de tejidos para trasplantes

En el ISSEMYM

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de brindar una segunda oportunidad de vida a pacientes que requieran un trasplante, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, firmó un Convenio de Colaboración en Materia de Procuración, Procesamiento, Almacenamiento y Suministro de Piel, Tejido Músculo-Esquelético, Tejido Amniótico y Tejido Corneal, con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud de la entidad, destacó que este convenio se realiza como parte del “Código Tejiendo Vidas”, y establece una coordinación permanente entre el Banco de Tejidos del Estado de México y las tres unidades médicas de dicho Instituto autorizadas para la procuración y trasplante, lo que permite una respuesta ágil, eficiente y oportuna entre ambas instituciones.

Este acuerdo establece un esquema de colaboración en el que el ISSEMYM realiza la donación del material biológico, mientras que el Banco de Tejidos se encarga de su procesamiento y preparación para trasplante. Posteriormente, las unidades médicas autorizadas del Instituto llevan a cabo el procedimiento quirúrgico en el paciente receptor.

El convenio permite que estos procesos se agilicen en dos vertientes: la identificación y procuración de donadores de tejido, y la dotación oportuna en los casos en que se requiera el material para la atención médica de derechohabientes.

Montoya Olvera informó que, mediante el programa Código Tejiendo Vidas, durante 2025 se donaron más de 12 mil centímetros cuadrados de tejido amniótico, 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno destinados a pacientes con quemaduras, así como 235 tejidos corneales.

Por su parte, Ignacio Salgado García, Director General del ISSEMYM, señaló que la institución, además de recibir el procesamiento, almacenamiento y suministro de tejidos, contribuye al cumplimiento de estándares de calidad, ética y responsabilidad social, en congruencia con la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.