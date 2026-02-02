Ante alza de males respiratorios, UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid

Urgente, reforzar la prevención

La crisis del sarampión en México entró en una fase crítica en los primeros días de enero

Ante el incremento de infecciones respiratorias en esta temporada invernal, el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, sostuvo que es necesario vacunarse contra influenza y la Covid-19 y aplicarse los refuerzos contra otros padecimientos.

El especialista refirió que en esta época aumentan los casos enfermedades respiratorias y gastrointestinales y ocurren fenómenos como deshidratación, cambios bruscos de temperatura y, en general, se realiza menos actividad física, por lo que recomendó, en primera instancia, la vacunación contra influenza y Covid-19, además de los refuerzos necesarios de otras vacunas.

También sugirió abrigarse adecuadamente, con varias capas de ropa, gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos. “Es fundamental cubrir nariz y boca al salir de lugares cálidos a fríos”.

Es importante tener ventilación natural de los espacios cerrados y permitir la entrada de luz solar; así como evitar fumar y vapear, pues aumentan el riesgo respiratorio, advirtió el experto en salud.

Además, agregó, “debemos reforzar la higiene y el autocuidado, incrementando hábitos simples pero de alto impacto, como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y de cubrebocas en caso de estar enfermo, no compartir botellas, vasos o cubiertos; y limpiar teléfonos celulares, audífonos y teclados”.

Olaiz Fernández dijo que es fundamental tener adecuada hidratación y buena alimentación en invierno. En temporada fría se reduce la sensación de sed, pero la deshidratación sigue ocurriendo, además de que aumenta el consumo de comida ultraprocesada.

“Se debe beber agua natural durante el día (dos litros), tener una lonchera saludable con los tres grupos de alimentos (frutas y verduras, cereales y proteínas magras), incluir alimentos ricos en vitamina C y E (naranja, mandarina, limón) y verduras de hoja verde, tomar alimentos calientes (sopas, caldos o infusiones) y no saltarse el desayuno; recomendación fundamental para las y los jóvenes que se transportan desde grandes distancias e ingresan a clases sin comer”, subrayó.

Anotó que el inicio de semestre suele acompañarse con ansiedad, cambios de rutina y desvelos tempranos, por lo que hay que reajustar el horario una semana antes para evitar fatiga en los primeros días de clase, además de limitar el uso de pantallas de dispositivos electrónicos antes de dormir para garantizar un sueño reparador.

El especialista sugirió fomentar el ejercicio físico diario (con una actividad de 10 a 30 minutos), hacerlo de manera ligera antes de clases aprovechando los espacios universitarios abiertos (con ropa térmica), e incluso realizar actividades en interiores como yoga, baile o ejercicios de estiramiento para mantener el calor corporal.

Casos de sarampión al alza

La crisis del sarampión en México entró en una fase crítica en los primeros días de enero, el país registró 1,302 nuevos casos confirmados, hasta el 28 de enero, es decir, en casi 4 semanas alcanzó una cifra que durante 2025 tomó casi dos meses acumular.

Con 7,732 contagios, 25 muertes y la presencia del virus en los 32 estados, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el panorama se complica semana a semana. Este brote ha puesto en riesgo la certificación como país libre de esta enfermedad, un reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que se pierde cuando se restablece la transmisión endémica del virus de manera ininterrumpida durante 12 meses o más en una misma zona geográfica, explica un vocero de la OPS.

“En el caso de México, ese umbral se cumple el 01 de febrero de 2026”, asegura. Sin embargo, en abril de 2026 la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación y la OPS volverán a evaluar los criterios del marco regional y determinarán si en México se ha restablecido o no la propagación del virus.

El primer diagnóstico se reportó de manera oficial el 19 de febrero de 2025, era una menor de cinco años, originaria de Estados Unidos, que se encontraba en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión?

La vacuna contra esta enfermedad se aplica de manera gratuita y está disponible en los 32 estados, como parte de las acciones para contener brotes y proteger la salud pública.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la vacuna contra el sarampión puede solicitarse en cualquier Centro de Salud del país, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis disponibles y reiteró que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para recibir la vacuna.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda orientación personalizada para ubicar el punto de vacunación más cercano en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina informó que la inmunización se ofrece de forma gratuita en los centros de salud locales. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la dosis correspondiente según su edad y cartilla de vacunación.