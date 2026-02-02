Eugenia León presenta un emotivo “Cuando te vayas”

Por primera vez como compositora de los temas

Se trata del cuarto sencillo del extraordinario disco “Mis canciones”

Por Arturo Arellano

Después de casi cinco décadas de carrera artística en las que ha interpretado las obras de los grandes maestros de la música mexicana, Eugenia León ha decidido ahora contar sus propias historias. Con la voz que la ha hecho icónica en la música de habla hispana, la cantante ha lanzado «Cuando te vayas», un sencillo que marca un giro profundo en su trayectoria: es la primera vez que se atreve a presentar una composición enteramente de su autoría, acompañada por los arreglos de un mariachi que subrayan la intensidad emocional de cada palabra.

En una entrevista telefónica exclusiva con DIARIO IMAGEN, la artista reflexionó sobre este momento histórico de su carrera, una decisión que la llevó a explorar territorios desconocidos después de grabar más de treinta discos a lo largo de su vida musical.

Una pregunta que tardó 4 décadas en responderse

«Es mi primer álbum como compositora en su totalidad y el primero dedicado al mariachi, lo cual vuelve esta producción particular en mi historia musical», expresó León con una mezcla de emoción y gratitud. «Después de haber grabado más de 30 discos, hacer esto para mí es histórico, porque después de tantos años grabar mis propios temas y con mariachi es una emoción muy grande» dijo.

La decisión no fue espontánea, sino el resultado de un cuestionamiento profundo sobre qué podría ofrecer aún después de tanto tiempo en la industria musical. «Ha sido una situación límite, porque cuando te encuentras con la edad que tengo yo, pienso que ya grabé mucho y me planteo qué puedo hacer nuevo. Porque no quería hacer lo mismo», confessó la intérprete. «Mi público me pedía un disco de mariachi. Amo tanto las canciones de José Alfredo, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, todos los grandes de la música regional, pero ya son clásicos, ya no causa gracia si canto de nuevo ‘Mundo raro'».

Ante esta encrucijada artística, la solución llegó casi naturalmente: componer ella misma. «Entonces me surgió la idea de componer yo, me relajé, y pensé en que algo tenía que salir. Afortunadamente nacieron las canciones», relató con una confianza que refleja cómo el acto de crear ha sanado una incertidumbre que la acompañaba desde hace años.

Del impedimento autoproclamado

a la libertad creativa

Por años, Eugenia León se había sentido limitada en el acto de componer, una restricción que ella misma se imponía sin comprender el origen de esa barrera interna. «En otros tiempos me llegué a sentar a intentar componer, pero no sé por qué no se me permitía, aunque maneras de hacerlo había, pero no salían», reveló en la entrevista. Sin embargo, algo cambió profundamente en su perspectiva, permitiéndole acceder a un espacio creativo que antes parecía vedado.

«Ahora sin explicación nacen con música y letra, algunas poco a poco, algunas otras todo junto», explicó con asombro en su voz. «Empiezo una frase y sale la melodía y toda la canción. No tengo la disciplina del compositor profesional para adaptarme a un método, sentado en el piano o la computadora. Yo no toco el piano ni la guitarra, a mí me nace de la voz, de lo que pienso y lo que hago es grabarlas con el celular».

Este proceso creativo casi orgánico, donde la música emerge directamente de su instinto vocal sin la necesidad de instrumentos intermediarios, representa una ruptura con la forma tradicional de componer. «Luego me tardo uno o dos días más, las reviso y las mando a mi director», continuó, revelando un método que, aunque poco convencional, ha probado ser extraordinariamente efectivo para ella. «Como si componiendo, no tengo las canciones para sacarlas de golpe. No tengo esa prisa de estar forzada a presentar todo».

«Cuando te vayas»: la historia de una renuncia generosa

El sencillo que ahora presenta aborda uno de los temas más universales y a la vez más íntimos del ser humano: la despedida cuando el amor ya no puede continuar. «Este sencillo es ‘Cuando te vayas’, una despedida, una situación que todos observamos a veces cuando una relación no da más aunque la gente se quiera y cómo se reacciona ante la imposibilidad de mantener una relación», explicitó León sobre el significado de su nuevo tema.

Lo que distingue a esta canción es su perspectiva profundamente humana y generosa. No se trata de un reclamo, ni de una acusación velada, sino de la aceptación de que, a veces, lo más noble que se puede hacer es soltar a quien ya no nos completa. «Mejor liberar, que la otra persona sea feliz. De eso se trata», subrayó la artista, describiendo el núcleo emocional de su composición.

A través de ejemplos cotidianos, Eugenia ilustró los múltiples escenarios que inspiraron la canción: «Luego pienso en esos matrimonios donde la pareja es muy grande y la otra joven y los intereses cambian, una persona quiere hacer algo y la otra no, llegan las enfermedades, en fin, cuando una relación se cansa hay que abrir la puerta y soltar, y saber que no es un fracaso, así es la vida».

La canción, acompañada por arreglos de mariachi que enfatizan cada matiz emocional de la letra, representa un acto de renuncia que León caracteriza como profundamente generoso. «Esto es una reacción generosa, en vez de la traición o el reclamo, ahí está la puerta puedes irte, te seguiré queriendo pero te dejo libre», sintetizó con la claridad de quien ha reflexionado profundamente sobre los ciclos del amor humano.

Un proceso sin prisa ni angustia

A diferencia de muchos artistas que se sienten presionados por la industria, Eugenia León ha optado por un camino deliberadamente lento, permitiendo que las canciones fluyan a su propio ritmo. «He estado añadiendo los temas a mi repertorio, pero necesito un mariachi para presentarlas todas juntas creo que para septiembre», detalló respecto a sus planes de gira.

Cuando se le preguntó sobre el número específico de temas que incluirá en su disco, su respuesta fue contundente: «No estoy planeando un número de temas, es algo muy orgánico, iremos viendo. Como se esparcían mucho los lanzamientos no puedo decir un número específico. No sabemos si tenemos vida, así que voy al momento».

Esta filosofía de vida y creación refleja una sabiduría adquirida después de casi cinco décadas en el escenario. No hay urgencia, no hay ansiedad por el futuro, solo la disposición de seguir creando mientras el cuerpo y la inspiración lo permitan.

La gratitud de quien ha entregado todo

Hacia el final de la entrevista, Eugenia León expresó la gratitud más genuina que puede sentir un artista. «Lo que más puede pedir alguien que ofrece un trabajo, es que la gente lo escuche, por lo pronto gracias a quienes ya se dieron el tiempo de hacerlo», concluyó con humildad a pesar de su trayectoria monumental.

«Cuando te vayas» es una canción que honra la tradición musical mexicana mientras dialoga con las experiencias universales del amor, el desamor y la despedida. A través de ella, Eugenia León no solo se estrena como compositora, sino que invita a millones de oyentes a reflexionar sobre lo que significa amar con la magnanimidad suficiente para soltar lo que una vez fue nuestro. El sencillo está disponible en todas las plataformas de música digital, siendo el cuarto adelanto del álbum «Mis Canciones», que promete ser una de las obras más personales y significativas de su extraordinaria carrera.