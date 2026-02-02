INSPECTOR CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO CON UN NUEVO SHOW

Tras un exitoso 2025 INSPECTOR, la emblemática banda de ska mexicano, continúa los festejos

de su 30 aniversario en la que se ha convertido en su casa en la ciudad de México: la Arena CDMX.

Después de un año inolvidable donde conmemoraron oficialmente 3 décadas de trayectoria, la banda referente del ska en México anuncia que la fiesta continúa con más fuerza que nunca con su Misión: Ska Tour.

El próximo 23 de mayo, la Arena CDMX será el epicentro de esta extensión de festejos. Con una producción de alto nivel y un setlist que recorre desde sus primeros himnos hasta sus éxitos más contemporáneos, INSPECTOR busca agradecer la lealtad de sus seguidores en uno de los recintos más importantes de la capital del país.

Con la energía que los caracteriza y el liderazgo de Padrino, Big Javy, Homero y compañía, la banda reafirma por qué son pilares del movimiento ska en Latinoamérica.

Misión: Ska Tour representa la vigencia de un género que ha unido generaciones y que, en este 2026, promete una noche épica bajo el lema que ha caracterizado a la Arena CDMX desde su creación: Nunca será lo mismo verlo que vivirlo.

Esta producción redefine los estándares de los espectáculos de ska en México. Con una propuesta visual disruptiva, el diseño del escenario destaca por una innovadora pasarela en forma de triángulo que rompe la barrera entre el artista y el público. En su epicentro se ubica la Zona Amnesia, un espacio inmersivo exclusivo diseñado para vivir el show desde el corazón de la acción, donde la energía de INSPECTOR y la emoción de los fans convergen en una sola experiencia.

Este 23 de mayo la Arena CDMX hará historia con el Misión: Ska Tour de INSPECTOR

Información General

Arena CDMX:

– Preventa Banco Azteca: del 03 al 05 de febrero a partir de las 11:00 hrs.

– Venta al público en general: a partir del viernes 06 de febrero a las 11:00 hrs.

– Puntos de venta: a través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.