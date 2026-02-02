Lotería Nacional celebra centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez

En Dolores, Hidalgo

Con el fin de acercar a la ciudadanía la historia y tradición de las instituciones

La Lotería Nacional celebró con gran éxito el Centenario del Natalicio del icónico compositor mexicano José Alfredo Jiménez, realizando desde Dolores, Hidalgo, el Sorteo Superior No. 2870, con el que inició su gira nacional de “Sorteos en Territorio”. Esta estrategia responde a la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a promover una política de “menos escritorio, más territorio” que acerque a la ciudadanía la historia y tradición de las instituciones.

El sorteo se transmitió en vivo a las 20:00 horas por el canal institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional en YouTube, reunió a autoridades y público en un homenaje a una de las figuras más representativas de la música mexicana, en la plaza principal de Dolores, Hidalgo. El evento fue encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y el alcalde Adrián Hernández Alejandri. En representación de la familia del compositor asistió Sofía Jiménez, nieta del cantautor.

La Gobernadora de la Gente dijo que “hoy venimos a honrar el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez”.

Resaltó que, a cien años de su nacimiento, José Alfredo Jiménez sigue más presente que nunca. “Esta no es una frase hecha: es una realidad que se siente en cada reunión familiar donde alguien pide una canción suya; en cada celebración donde su música le da voz a la nostalgia, a la alegría, al amor y al desamor; en cada escenario del mundo donde “El Rey”, “Si Nos Dejan” o “Paloma Querida” siguen despertando una emoción colectiva que cruza idiomas y culturas”.

Señaló que José Alfredo no solo compuso canciones: escribió, con la tinta de su vida, la historia sentimental de todo un país. “Sus versos son patrimonio emocional de México y del mundo; al mismo tiempo, son la esencia viva de Guanajuato hecha música”.

Como parte de esta emisión conmemorativa, la Lotería Nacional destinó un Premio Mayor de 17 millones de pesos, dividido en dos series, dentro de una bolsa total de 51 millones de pesos. Los cachitos estuvieron disponibles en más de 11 mil puntos de venta en todo el país, así como en el sitio oficial, con un costo de 40 pesos por cachito y 800 pesos por serie.

El homenaje destacó la importancia de José Alfredo Jiménez en la cultura nacional. Nacido el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el compositor dejó un

legado de más de 300 canciones registradas, caracterizadas por una sensibilidad única y una profunda conexión con el sentir popular. Sin formación musical académica, su talento innato lo llevó a crear temas que hoy son parte fundamental de la identidad mexicana. Su obra fue interpretada por figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Miguel Aceves Mejía y Lucha Villa, consolidando su impacto en diversas generaciones.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran El Rey, Si Nos Dejan, La Media Vuelta, Paloma Querida, Camino de Guanajuato y El Último Trago. Estas piezas, convertidas en himnos nacionales, continúan resonando en México y en el extranjero, perpetuando su legado a cien años de su nacimiento.