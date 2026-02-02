El soundtrack de KPop Demon Hunters hace historia en los GRAMMY 2026

Gana en la categoría ‘Mejor Canción Escrita Para Medios Visuales’

La banda sonora de la exitosa película animada KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), sigue rompiendo récords, al obtener un premio Grammy, ganando en la categoría de ‘Mejor Canción Escrita Para Medios Visuales’ por la canción “Golden”, dentro de la entrega número 68 de los premios más importantes de la música.

Desde el lanzamiento de la película, “Golden” se convirtió en todo un éxito y a la fecha ha logrado varias distinciones tales como: “Mejor Canción” en los premios Golden Globes y en los Critics Choice Awards, estando también nominada en los Premios Oscar por “Mejor Canción Original” para la 98.ª edición, que se llevará a cabo el domingo 15 de marzo.

Siguiendo con este hito, KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), logró posicionar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 de la lista de Billboard Hot 100, y es la película animada original de Netflix más vista de todos los tiempos hasta ahora.

En el caso de México, el tema «Golden» incluido en KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), lleva más de 200 días en el MX Spotify Chart, además de que ya ha acumulado más de 123 millones de streams desde su lanzamiento y cuenta con más de 300 mil reproducciones diarias en Spotify. Sin dejar de lado que KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) cuenta con 410 millones de reproducciones a la fecha.