La Voz del Órgano Monumental del Auditorio Nacional sonará nuevamente

El próximo 1 de marzo

El organista titular del OMAN, maestro Héctor Guzmán, compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco.

Por: Asael Grande

Tras una minuciosa reparación, el OMAN volverá a dar voz al viento con resonancia majestuosa gracias a sus más de 15,000 flautas, cinco teclados, un pedalier y un sistema de 3,000 electroválvulas.

El próximo 1 de marzo, el organista titular del OMAN, maestro Héctor Guzmán, compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, en un concierto que invita a descubrir el esplendor del órgano monumental, con obras de Händel, Poulenc, Bernal Jiménez y Saint-Saëns.

Héctor Guzmán ofrecerá un programa que permitirá redescubrir la majestuosidad sonora del órgano más grande de Latinoamérica. Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Ludwig Carrasco, interpretará:

-Concierto para órgano y orquesta en Sol menor, Op. 4 No. 1, de Georg Friedrich Händel.

-Concierto para órgano, timbales y cuerda, de Francis Poulenc.

-Retablo Medieval (Concertino) para órgano y orquesta, de Miguel Bernal Jiménez.

-Sinfonía No. 3 en Do menor (Sinfonía con órgano), de Camille Saint-Saëns.

“Tuve el honor de ser nombrado organista titular del OMAN en septiembre de 2024, tras la partida del maestro Víctor Urbán. Es muy importante y honroso para mí seguir los pasos de quien fuera mi maestro, titular de este monumental órgano por más de veintitrés años. Seguir el legado de ese gran ser humano y, sobre todo, gran músico, es un privilegio. El OMAN del Auditorio Nacional es el órgano más grande de Latinoamérica y el séptimo más grande del mundo. Este instrumento tiene ya casi cien años: originalmente se trajo para ser utilizado en el Palacio de Bellas Artes en 1934, pero debido a su tamaño y dimensiones no cupo en Bellas Artes, por lo que fue trasladado al Auditorio Nacional en 1956”, comentó Héctor Guzmán en conferencia de prensa.

Tras el fallecimiento del maestro Víctor Urbán, organista titular del OMAN de 2001 a 2024, cuyas cenizas fueron recientemente depositadas en la Rotonda de las Personas Ilustres del Estado de México en reconocimiento a su trayectoria y aportación cultural, el Auditorio Nacional designó como sucesor al zacatecano Héctor Guzmán en octubre de 2024.

Reconocido internacionalmente como uno de los organistas y directores de orquesta contemporáneos más sobresalientes, Héctor Guzmán es también director musical de las orquestas sinfónicas de Plano, Irving, San Angelo y Corpus Christi, en Estados Unidos, además de Director Emérito de la Filarmónica de Jalisco.

El concierto con la renovada voz del OMAN se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo a las 12:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto, sin cargo extra, y en el sistema Ticketmaster.