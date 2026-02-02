El 70% de conductoras de plataformas ha sufrido acoso o violencia: informe

Exclusión económica y agresiones

Denunciar o rechazar un trayecto inseguro puede implicar castigos y penalizaciones

Un 70% de las conductoras de plataformas digitales en México han sufrido de acoso o de violencia por parte de los usuarios, además de que se enfrentan a barreras económicas y de “exclusión” en el acceso a seguridad social, reportaron colectivos y organizaciones internacionales, como Oxfam.

De acuerdo con el diagnóstico “Conectadas al cambio”, presentado por Unidas, la violencia más frecuente es de tipo sexual, que va desde mensajes con insinuaciones en los chats hasta contacto físico no deseado durante los viajes, así como cancelaciones de servicios motivadas únicamente por el género de la conductora.

“Para una conductora el riesgo empieza desde que iniciamos un viaje en la puerta de nuestras casas: insinuaciones, intentos de contacto físico, acoso o abusos y viajes que terminan en zonas oscuras y sin señal”, declaró Verónica Álvarez, representante del colectivo Lady Drivers, que busca ser una red de cuidado para mujeres ante la falta de respuesta por parte del Estado y empresas en este tema.

En esa misma línea, la coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral de Oxfam México, Marianela Fernández, recalcó que denunciar esta violencia o rechazar un trayecto inseguro puede implicar “castigos y penalizaciones a las conductoras” por el algoritmo, que “reduce sus viajes” y, por ende, sus ingresos.

“Existe una ausencia de una revisión humana efectiva frente a la opacidad de la toma de decisiones algorítmicas, porque, en este contexto, el principal supervisor laboral no es una persona, sino un algoritmo”, resaltó.

Exclusión por género

Las expertas insistieron en que las mujeres corren el riesgo de ser “invisibilizadas” en este sector “masculinizado”, donde solo una de cada diez es mujer, en un universo de un millón de trabajadores.

El informe señaló que, del total de conductores, solo un 13.5% superó —debido al denominado “factor de exclusión”— el ingreso neto mensual necesario para ser reconocido como trabajador formal con acceso a la seguridad social, que es de 18,380 pesos (unos 1,067 dólares), tras la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que impulsa la regulación de este sector digital.

“Este factor obliga a generar ingresos muy por encima del ingreso neto objetivo únicamente para alcanzar el piso mínimo de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”,dijo Fernández, tras precisar que el trabajo en plataformas digitales es “muy sensible a los incrementos de precios” y a las temporadas de consumo.

Aunque no se cuenta con cifras desagregadas por género, la representante de Oxfam advirtió que, debido a la desigualdad estructural que sufre el país, este modelo muy probablemente “impacta con mayor fuerza a las mujeres, cuyos ingresos promedio son más bajos como resultado de la sobrecarga de trabajos de cuidados y la fragmentación de las jornadas”.

Conductoras y repartidoras del colectivo Hermandad Delivery, afirmaron que su derecho a la seguridad social está sujeto a “la cuota” que registren mensualmente, un criterio que consideran injusto por la realidad desigual que enfrentan las mujeres, así como para los trabajadores que padecen de enfermedades crónicas.

Otro tema clave que visibilizaron las expertas fue que las plataformas digitales dan de baja a los conductores que dejan de laborar durante 30 días, lo que provoca que “pierdan su antigüedad o dejen de cotizar”, una situación que afecta especialmente a las trabajadoras en proceso de embarazo avanzado o en posparto.

Cambios pendientes

La violencia laboral será un tema constante en 2026. Entre nuevas obligaciones que entraron en vigor este año y una agenda legislativa con cambios pendientes, los entornos laborales libres de violencia se posicionarán como un asunto crítico en las agendas de las empresas.

Por ahora, la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya incorpora una nueva obligación para los empleadores: capacitar al personal para prevenir la violencia contra las mujeres. Esto es parte de un paquete de reformas que entró en vigor el pasado 16 de enero en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia, se modificaron 18 ordenamientos legales, incluyendo la legislación laboral.

“Las personas empleadoras capacitarán a su personal para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres”, indica la adición al artículo 16 de la LFT.

Además, la reforma reconoce que los entornos libres de violencia y discriminación son un derecho básico en el trabajo, y que la construcción de este, es un asunto tanto de los empleadores como de las personas trabajadoras.

México ha tenido avances en la búsqueda por erradicar la violencia laboral, la obligación patronal de contar con un protocolo para prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual, y el reconocimiento de la violencia en el trabajo como factor de riesgo psicosocial a través de la NOM-035, son sólo algunas acciones que se han emprendido.

Sin embargo, las cifras en el mercado laboral siguen evidenciado que los comportamientos violentos aún son comunes y el entorno de trabajo es uno de los espacios donde más ocurre.