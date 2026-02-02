Final del Torneo Ollamaliztli calienta los motores rumbo al Mundial de Futbol 2026

Participaron más de 7 mil niños en la justa

Clara Brugada destacó que el deporte es una herramienta clave para la inclusión, el bienestar y construcción de paz

A 129 días de que el balón regrese a casa con la inauguración del mundial, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acudió a la gran final del torneo oficial de fútbol infantil comunitario Ōllamaliztli, celebrado en la Ciudad Deportiva, de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

Dicho torneo congregó a más de 7 mil niñas y niños de toda la Ciudad de México para compartir cancha, balón y una misma ilusión: jugar fútbol y hacer comunidad.

Brugada Molina destacó que este torneo forma parte de las acciones para democratizar el deporte y calentar motores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 130 días de que “la pelota vuelva a casa”.

En este sentido, afirmó que la capital no será sólo espectadora de la máxima justa del fútbol mundial, sino protagonista, activa y en movimiento, con actividades deportivas y comunitarias en toda la ciudad.

Durante el encuentro, que concluyó con un marcador de 2 goles a 1 a favor del equipo Zaporo City, de la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina reconoció el esfuerzo, la disciplina y el talento de las niñas futbolistas, y destacó la importancia de impulsar el deporte desde edades tempranas como una herramienta de inclusión, bienestar y construcción de paz.

En su mensaje, Clara Brugada subrayó que Ōllamaliztli es el torneo de fútbol comunitario más grande en la historia de la Ciudad de México, con la participación de más de 800 equipos, la realización de 2 mil partidos y un total de 6 mil 303 goles, cifras que reflejan el entusiasmo de las infancias y juventudes por el deporte en todas las alcaldías.

Asimismo, resaltó el carácter incluyente y multicultural del torneo, gracias a la participación de niñas y niños en contexto de refugio y migración, lo que reafirma que la Ciudad de México es un espacio abierto, sin racismo, discriminación, machismo ni clasismo, y que promueve valores de igualdad, respeto y convivencia desde el deporte.

En la celebración del evento, Brugada Molina rindió un reconocimiento a las futbolistas del Mundial Femenil de 1971, subcampeonas del mundo, a quienes calificó como referentes históricos del fútbol femenil en México, y señaló que entre las y los participantes de este torneo podría encontrarse la próxima generación de futbolistas que representen a la ciudad y al país.

Informó que 80 niñas y niños resultaron campeones y campeonas, 40 mujeres y 40 hombres, provenientes de distintas alcaldías, quienes recibirán playeras, mini balones y otros incentivos. Además, destacó que contarán con boletos dobles para el partido entre México y Portugal, que se disputará el próximo 28 de marzo, con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México.

De igual forma, explicó que las y los campeones participarán como embajadores y anfitriones durante la visita del Trofeo de la Copa Mundial, programada para el 5 de junio, lo que les permitirá vivir una experiencia cercana con uno de los símbolos más importantes del fútbol internacional.

Asimismo, la mandataria capitalina convocó a alcaldías, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía en general a sumarse a las actividades rumbo al Mundial, entre ellas la realización de la Clase de Fútbol más Grande del Mundo en el Zócalo capitalino y la Ola más Grande, sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de romper dos récords Guinness, así como a diversas celebraciones deportivas en toda la ciudad.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que el Torneo Ōllamaliztli se convirtió en un ejercicio histórico que puso en movimiento a toda la capital, al reunir a miles de niñas y niños en torno al deporte, la convivencia y el juego limpio.

Frausto Guerrero reconoció la labor del equipo de PILARES, de Indeporte, de la Secretaría de Turismo y de las personas organizadoras, quienes hicieron posible la realización de cerca de 2 mil partidos en alrededor de 200 canchas distribuidas en toda la ciudad. Subrayó que este despliegue territorial permitió la participación de equipos provenientes de todos los rincones de la capital y consolidó al torneo como un ejercicio de alcance comunitario sin precedentes.

Asimismo, agradeció el respaldo del sector privado y de organismos nacionales e internacionales, como FEMSA, que aportó más de 73 mil botellas reciclables de agua y sueros para las y los participantes; la Federación Mexicana de Fútbol, que sumó a 250 árbitras y árbitros profesionales; así como Acnur y Unicef, cuya colaboración permitió la participación de niñas y niños en contexto de refugio, bajo el principio de “Juego Chido”.

La titular de Turismo resaltó que uno de los criterios centrales del torneo fue la erradicación de cualquier forma de violencia dentro y fuera de la cancha, y celebró que en casi 2 mil partidos disputados no se registrara ningún incidente, lo que refleja el tipo de ciudad que se construye desde el deporte, basada en el respeto, la paz y la convivencia comunitaria.

Frausto Guerrero también destacó la participación de FIFA, de Host City, así como de Adidas, que permitió que las infancias jugaran con el balón oficial del Mundial, y subrayó que durante los encuentros hubo visores de clubes y de la Federación Mexicana de Fútbol, lo que convierte al torneo en un verdadero semillero de talento para el futuro del balompié nacional.

La representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, reconoció el liderazgo de la Ciudad de México y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que este torneo demuestra que el fútbol puede organizarse con profesionalismo, inclusión y sentido social, y que los resultados anticipan que vendrán muchos más ejercicios de este tipo rumbo al Mundial.

Destacó que iniciativas como Ōllamaliztli consolidan a la capital como un referente nacional en la preparación hacia la Copa Mundial, al convertir al fútbol en un semillero de talento, una herramienta de transformación social y un espacio donde se promueven el juego limpio, la convivencia y la participación comunitaria.