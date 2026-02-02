Hospital de Gineco Pediatría No. 15 del IMSS Campeche inicia primera fase de atención médica

Ofrece servicios de forma gradual en 12 especialidades médicas

En el marco del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el nuevo Hospital de Gineco Pediatría No.15 en Ciudad del Carmen, Campeche inició este 1 de febrero su primera fase de atención médica con la recepción de los primeros 20 pacientes.

La titular del IMSS en Campeche, doctora Flor Irene Rodríguez Melo, destacó que, posterior a los trabajos de construcción y rehabilitación, este domingo comenzó la operatividad en consulta externa de cuatro especialidades: Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía Pediátrica.

Este nuevo hospital del IMSS en ciudad del Carmen beneficiará a una población aproximada de 341 mil 182 derechohabientes y contará con 12 especialidades para la salud materna – infantil, un logro importante para la comunidad de la zona y un ejemplo del compromiso del Gobierno de México con la salud de la población.

A partir de las 8:00 horas se abrió la agenda médica con Ana María, acompañada de su esposo e hija, quien fue la primera paciente en arribar. A su llegada, el equipo multidisciplinario de las diversas áreas la recibieron con una valla humana en el acceso principal.

Por su parte, Jazmin fue la primera madre en llevar a su hijo a consulta. “Lo veo y no lo puedo creer, quedó muy bonito, en un solo piso los consultorios y del otro lado los servicios complementarios, ahora no tendremos que viajar a Yucatán o Villahermosa por el diagnóstico de mi niño, nos atenderán aquí”, expresó.

El Hospital de Gineco Pediatría No. 15 contará con 74 camas, de las cuales 38 son hospitalarias y 36 no censables, tres quirófanos centrales. Además, contempla una plantilla proyectada de 858 personas de diversas categorías para su operatividad.

Entre el equipamiento especializado que inició operatividad este domingo se encuentran los servicios de ultrasonido, rayos X y laboratorio clínico.

La delegada del IMSS en Campeche, la directora del hospital, Miriam del Rosario Jiménez Calderon, integrantes de Cuerpo de Gobierno y equipo de trabajo, supervisaron en todo momento, los procesos médico-administrativos

Personal de áreas como enfermería, Atención al Derechohabiente, farmacia, Trabajo Social, Nutrición, Informática, de Conservación y de la Jefatura de Prestaciones Médicas cumplió, desde el primer día, con los protocolos de servicio establecidos.

Con esta obra de salud se reafirma que, a 83 años de su fundación, el IMSS es la institución de seguridad social más importante del país, comprometida con mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias.