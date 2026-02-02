Realiza el ISSSTE en Acapulco primera jornada quirúrgica de cataratas 2026

Hospital Regional de Alta Especialidad

Acapulco, Guerrero.– El nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, Guerrero, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, llevó a cabo la primera Jornada Quirúrgica Oftalmológica del año mediante la cual se devolvió la vista a 82 derechohabientes diagnosticados con cataratas.

El jefe del área de Cirugía del HRAE de Acapulco, Agustín Flores Jiménez, explicó que, de manera continua, los días 27 y 28 de enero se realizaron las cirugías, con el fin de revertir la pérdida progresiva de la visión de las y los pacientes, en especial adultos mayores, lo que les permitirá mejorar su autonomía, seguridad y calidad de vida.

Destacó que, gracias a la gestión realizada por el director del nosocomio, Juan Carlos Hernández Luna, en coordinación con autoridades del ISSSTE a nivel central, se garantizaron los insumos y el personal necesarios para operar durante el primer día a 42 pacientes y, en el segundo, a 40 más.

“Esta muestra de solidaridad que nos hacen con este tipo de campañas, nos ayudan, engrandecen al servicio médico y al hospital, para que el paciente se vaya agradecido”, expresó.

Lo anterior, como parte de la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas del ISSSTE, impulsada en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, cuyo propósito es disminuir el número de cirugías pendientes.

Flores Jiménez resaltó que la preparación de las y los beneficiarios comenzó meses antes con una serie de valoraciones médicas, entre ellas estudios cardiológicos, lo que permitió que llegaran a quirófano en condiciones óptimas de salud y que la jornada se desarrollara con éxito.

“Son pacientes que vienen de consulta externa, tienen evaluación cardiológica, y con ello llegan a la cirugía, donde se hace el procedimiento por oftalmólogos de alta capacidad, con buenos resultados”, dijo.

Tras ser sometidos a este procedimiento de mínima invasión y corta duración, las y los pacientes permanecieron en observación durante aproximadamente 30 minutos y posteriormente fueron dados de alta con su tratamiento indicado y una cita programada para su seguimiento médico.

“Afortunadamente es una cirugía muy común que se realiza en todos lados y la recuperación es completa. Estamos seguros de que van a ver más eventos en que podamos ayudar a más gente”, afirmó.

La derechohabiente Guadalupe Benítez Salazar llevó a su mamá a estas jornadas que se hicieron en el HRAE de Acapulco para que pudiera volver a ver en su ojo derecho.

“Vengo acompañando a mi mamá a una cirugía de cataratas, aquí en el ISSSTE de Acapulco. El servicio ha sido muy bueno. Todo el personal nos ha atendido muy bien, la atención a mi mamá, a nosotros, los estudios, todo lo que se ha necesitado ha sido excelente”, expresó.