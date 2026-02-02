Profeco inició Procedimiento contra la boletera Ticketmaster por infracción a la ley

Será multada con más de 5 mdp

Profeco: las plataformas de reventa fueron exhortadas a ajustarse a la regulación nacional

En concordancia con su misión de garantizar los derechos de las personas consumidoras que han denunciado irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra la boletera Ticketmaster y realizó exhortos a tres plataformas de reventa.

Así lo informó el titular de la Procuraduría, Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia de prensa Mañanera del Pueblo que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que el PIL contra Ticketmaster se notificó el pasado 28 de enero y que la multa por las anomalías denunciadas durante la preventa y venta de boletos para los conciertos que se realizarán en mayo es superior a los 5 millones de pesos.

El servidor público indicó que la empresa de venta de boletos cuenta con 10 días hábiles, a partir de la notificación, para ofrecer pruebas y manifestarse. El plazo vence el próximo 12 de febrero.

Sobre el mismo caso, Escalante Ruiz compartió que se emitieron exhortos vía electrónica a las plataformas de reventa Viagogo, StubHub y Helloticket, con sede en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente, a fin de que se ajusten a la regulación nacional y así evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras.

De no obtener respuesta, se iniciarán acciones legales y administrativas, entre ellas procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones para operar en México.

Respecto de los lineamientos anunciados para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, el Procurador mencionó que se realizan adecuaciones, se trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se realizará en las próximas semanas.

Quién es Quién en el envío de dinero

Escalante Ruiz también presentó el monitoreo semanal que se realiza entre las remesadoras y destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene a la cabeza de las que dan más pesos por los dólares que envían las y los paisanos mediante depósito bancario o transferencia.

En promedio, dijo, Finabien otorgó $371.00 pesos más durante todo el mes de enero en comparación con la que mostró menor rendimiento, Ria Money Transfer. En el comparativo más reciente basado en un envío de 400 dólares a México, Finabien entregó $7,062.81 pesos, contra $6,645.63 que ofreció Ria Money Transfer, una diferencia de $417.18 pesos.

Para la modalidad de envíos en efectivo, Pangea Money Transfer fue la mejor al ofrecer $7,072.00 pesos, y Wells Fargo la de menor beneficio pues entregó $6,678.00 pesos por 400 dólares.

Monitoreo de gasolinas y Pacic

Respecto al seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, el procurador mostró los resultados del monitoreo realizado del 19 al 25 de enero, y destacó que la estación de servicio con el precio más justo es de Pemex y se localizó en San Luis Potosí, donde el precio del litro de gasolina regular es de $23.10 pesos.

Por el contrario, al mencionar las gasolineras que se siguen volando la barda con los precios, exhibió una de Petro Seven ubicada en Saltillo, Coahuila, donde el litro de gasolina regular se vende en $24.99 pesos con un margen de ganancia de $3.50 pesos.

Comentó que, al 30 de enero, el precio promedio nacional del litro de gasolina regular es de $23.57 pesos. El monitoreo completo se puede consultar en la página oficial de la Profeco.

En cuanto al monitoreo de la canasta básica del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) cuyo precio conforme al acuerdo vigente no debe exceder los $910.00 pesos, el titular de la Profeco refirió que, con precios vigentes entre el 13 y 23 de enero, la más barata se encontró en Chedraui Campeche, a $750.80 pesos, y la de más cara, en Bodega Aurrera 11 Sur, en Puebla, a $927.90 pesos.

El análisis por ciudades se llevó a cabo en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México; en Culiacán, Sinaloa; y en Tijuana, Baja California. La información completa se puede consultar aquí https://qqph.profeco.gob.mx/.