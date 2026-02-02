Nueva era social intensifica estrés y ansiedad de menores en México, señala psicóloga

La violencia, inseguridad, migración o violaciones a derechos requieren atención a la salud mental

La configuración de una nueva era social a nivel mundial, perceptible desde el inicio de este 2026, genera un aumento de episodios de estrés y ansiedad en amplios sectores de la población, incluidos los educativos, detalló la especialista en salud mental, Mireya Nájera.

La psicóloga explicó que estos efectos, se vinculan de manera directa con contextos de violencia, inseguridad, migración, atención a población vulnerable y violaciones a derechos humanos, fenómenos que requieren atención inmediata desde la salud mental.

En el caso de México, Mireya Nájera señaló que una parte significativa de estas afectaciones se intensifica ante la exposición constante a contenidos violentos o traumáticos a través de redes sociales, particularmente en menores, que experimentan el acceso a la internet, sin la debida supervisión de adultos, incluso, en centros educativos.

Indicó que este escenario impacta de forma directa en la calidad de vida de los menores, incluso, al interior de sus familias o centros educativos; situación que coloca a los especialistas en la salud mental en la responsabilidad para diseñar estrategias que prioricen la convivencia armónica y el bienestar emocional.

En este sentido, la maestra en psicología subrayó que la disciplina se prepara para responder a estas demandas sociales mediante formación de calidad, investigación aplicada y propuestas de intervención enfocadas en las problemáticas más urgentes del país. Precisó que el objetivo central de estas acciones es contribuir a una mejor calidad de vida, con énfasis en la reducción del estrés y la ansiedad en distintos grupos de la población.

“El desarrollo del conocimiento neurocientífico del comportamiento humano, la innovación educativa y la mejora de las dinámicas organizacionales, son áreas estratégicas para el presente y el futuro de nuestra población infantil”, expuso la especialista Mireya Nájera.

Además, Nájera Villeda consideró relevante que las comunidades académicas asuman la transformación histórica dentro de la profesión educativa, para recomponer la responsabilidad e impulsar entornos educativos libres de discriminación y con igualdad de oportunidades, principalmente en el contexto social.

Asimismo, resaltó la importancia para el sector educativo para impulsar programas, becas, movilidad académica y estrategias de permanencia estudiantil, reducir la desigualdad y fomentar la sana convivencia entre los estudiantes, principalmente del nivel básico, medio y medio-superior.

La psicóloga Nájera Villeda aprovechó para referir que en la academia ya se incorpora tecnología y la creación de laboratorios de innovación psicológica como pasos necesarios para actualizar la enseñanza en esta materia. Indicó que el uso adecuado de estas herramientas favorece nuevos modelos pedagógicos y la debida preparación de los estudiantes para escenarios profesionales cada vez más digitales.