Entregan Galardón de Honor en Galerías Plaza de las Estrellas

Para figuras de la música, conducción y actuación

Jorge Losa, Viviann Baeza, y Los Terrícolas de Freddy Fuentes, lo reciben

Por: Asael Grande

La reconocida Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas, fue sede de un emotivo homenaje en el que grandes figuras de la música, la conducción y la actuación recibieron el Galardón de Honor por sus destacadas trayectorias.

Jorge Losa, Viviann Baeza y Los Terrícolas de Freddy Fuentes fueron las personalidades que recibieron, de manos del conductor y director artístico Edoardo Narváez, este reconocimiento otorgado por la plaza comercial más importante del espectáculo en México.

“Me acuerdo que, cuando llegué a México por primera vez, siempre venía a Plaza Galerías de las Estrellas a ver el pasaje esotérico y observaba los nombres en las placas. Estar aquí me trae bonitos recuerdos de cómo empecé y de cómo estoy ahora en el camino. Me siento feliz”, expresó a DIARIO IMAGEN el actor de teatro y televisión Jorge Losa, conocido por interpretar a Jordi Villa en la serie La Madrastra.

Con participaciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Juegos de amor y poder, Mujeres Asesinas y Parientes a la Fuerza, Losa adelantó: “Este año empieza Corazón de oro, con Pedro Ortiz de Pinedo. Iniciamos el 2 de marzo y estoy muy contento de que vean a Héctor Martínez, un personaje que empieza a hacer sus fechorías. También llevo tres microseries con Vix y pronto saldrá Casados y con hijos, con un cierre de temporada muy bonito. Estoy muy agradecido”.

Por su parte, Viviann Baeza recibió el Galardón de Honor como nueva revelación del género regional mexicano y por su participación como conductora en Venga la Alegría. “Estoy feliz. Desde hace varios años vengo a esta plaza y veo los nombres de todas las celebridades con sus huellas, y nunca imaginé que aquí mismo me entregarían este Galardón de Honor. Estoy infinitamente agradecida, sobre todo con el público que hace todo esto posible: quienes escuchan mis canciones y nuestra audiencia de Venga la Alegría. Nada de esto sería posible sin ellos. Llevo trece años dedicándome a la música y ahora vivo esta nueva etapa en la conducción. Acabo de lanzar la canción Se cancela, disponible en todas las plataformas digitales, la cual tuve el honor de escribir junto con Horacio Palencia. Los invito a escucharla”.

Finalmente, Los Terrícolas de Freddy Fuentes, agrupación con una legendaria trayectoria reconocida en México y en diversas partes del mundo, recibieron el Galardón de Honor por sus 58 años de carrera musical. “Nos sentimos muy contentos porque, a pesar de los cincuenta años de vigencia trabajando en todas partes, la gente de México siempre nos ha querido mucho y nos ha recibido con todo el corazón. Nuestro público más especial es el mexicano. Muchas gracias por su cariño y por el placer de estar con nosotros”, expresó Freddy Fuentes, fundador de la agrupación venezolana creada a finales de los años sesenta, que alcanzó fama nacional e internacional.