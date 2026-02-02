Iniciativa flexible

Aunque Pese Salvador Martínez García

En una semana de cambios y reacomodos, muy activa y eficiente estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con su participación en las reuniones plenarias de las fracciones legislativas de Morena y PT en la Cámara de Diputados y en el arranque de los trabajos de las senadurías de la Cámara alta.

El trabajo puntual y efectivo de la titular de la Segob enmarcó un cambio de fondo en el Senado de la República, donde Adán Augusto López dejó la Jucopo para entregarla a Ignacio Mier, en lo que significa el inicio de la caída del tabasqueño, aunque aún conserva fuero.

Los incondicionales de Adán Augusto se han empeñado en convencer de que no ha sido castigado, sino simplemente recomendado para hacerse cargo del trabajo territorial y de organización política para Morena en 5 entidades de la República, entre las que destaca la Ciudad de México e incluye los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Realmente no hay duda de la pérdida de poder político de López Hernández, embarrado en la investigación criminal de Hernán Bermúdez, señalado como cabeza de La Barredora, aunque aparentemente conserve influencia en su nuevo encargo de promoción electoral, en el que se tendrá que ver de frente con los “duros” del partido, con Clara Brugada y Martí Batres como cabezas.

De momento, Adán Augusto ya no será pieza clave en los trabajos legislativos en los que la aprobación de la Reforma Electoral es fundamental para el futuro del país.

Rosa Icela Rodríguez ya dejó en claro que la iniciativa será flexible, esto es que podrá tener cambios y modificaciones en su proceso legislativo, tanto en la Cámara de Diputaciones como en el Senado, estará “abierta al debate, correcciones y mejoras”.

Ya se conocerán los términos en que se presente la iniciativa y los cambios que se le agreguen.

Susurros

Un aspecto fundamental en el futuro político de Morena que, de acuerdo a su lideresa Luisa María Alcalde, ya rebasa los 11 millones de afiliados, es mantener la unidad y la lealtad al movimiento de la 4T con miras a las elecciones intermedias del 2027.

No es poca cosa el cambio de 17 gubernaturas y la renovación del Cámara de Diputaciones, por lo que resultará indispensable para Morena mantenerse cohesionado para continuar siendo el partido mayoritario, sobre todo por los embates que ya sufre y más padecerá en el futuro, por parte de intereses extranjeros, especialmente del gobierno injerencista de Donald Trump. ¡Cuidado!

