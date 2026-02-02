Nace el Potro Bowl, nueva fiesta del futbol americano universitario en la UAEMéx

La justa deportiva integrará el fútbol americano y el flag fútbol universitario, el próximo sábado 7 de febrero en el Estadio “Juan Josafat Pichardo”, recinto emblemático de los Potros Salvajes

Toluca Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realizará por primera vez el Potro Bowl, un evento que integrará el fútbol americano y el flag fútbol universitario, el próximo sábado 7 de febrero en el Estadio “Juan Josafat Pichardo”, recinto emblemático de los Potros Salvajes.

La actividad es organizada por la Dirección de Cultura Física de la UAEMéx, en coordinación con el Patronato de Potros Salvajes y con el respaldo de la Secretaría de Gobernanza, con el objetivo de reconocer a los campeones de la categoría juvenil y fortalecer las condiciones de trabajo del cuerpo de entrenadores.

Las actividades darán inicio a las 8:00 horas con un torneo de flag fútbol. Posteriormente, a las 10:00 horas, se llevará a cabo una ceremonia conmemorativa en la que se entregarán reconocimientos y chamarras a los jugadores campeones de la Temporada 2025, así como equipos de radiocomunicación destinados a los entrenadores.

El Potro Bowl busca fortalecer la identidad deportiva universitaria y reconocer la trayectoria del fútbol americano dentro de la institución, disciplina considerada un referente histórico y formativo para la comunidad universitaria, además de consolidarse como un espacio de desarrollo y proyección del talento deportivo.

El programa de fútbol americano universitario se ha posicionado como un semillero de atletas de alto rendimiento, con jugadores que han sido convocados a representativos nacionales, lo que refuerza la proyección del talento universitario en los ámbitos estatal y nacional.

El torneo de flag fútbol contará con categorías de primaria alta, secundaria, nivel medio superior y mayores de 18 años, en las ramas varonil, femenil y mixta, lo que permitirá una amplia participación tanto de la comunidad universitaria como del público en general.

El evento cuenta con el respaldo de las autoridades universitarias, lo que reafirma el compromiso institucional con la formación integral del estudiantado y el fortalecimiento del deporte universitario.