Futboleros: teatro, amistad y empatía toman la cancha universitaria

Toluca, Méx.- La Compañía Universitaria de Teatro (CUT) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en colaboración con la Compañía Quijotes Teatro, presenta Futboleros, una puesta en escena escrita y dirigida por Alexis Casas Eleno, que se exhibe en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, ubicado en el Edificio de Rectoría.

La obra relata la historia de tres niños unidos por la amistad y la pasión por el fútbol, quienes sueñan con ganar el campeonato escolar. No obstante, su camino hacia la victoria se ve abruptamente interrumpido cuando, al defender a su compañero Blas de las burlas de otros estudiantes, son expulsados del equipo. Este hecho los impulsa a luchar con mayor determinación por su objetivo, aunque las decisiones impulsivas que toman los conducen a nuevos conflictos que pondrán a prueba sus valores y su amistad.

Con un lenguaje escénico dinámico y accesible, Futboleros combina humor, emoción y movimiento para ofrecer una experiencia teatral pensada para públicos de todas las edades.

Más allá de la competencia deportiva, la puesta en escena propone una reflexión sobre la empatía, el respeto y la inclusión, resaltando que las diferencias no son un motivo de separación, sino una fuente de riqueza humana.

A través de este montaje, la UAEMéx reafirma su compromiso con la promoción del teatro como una herramienta de formación cultural y social, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad universitaria y el público en general.

Futboleros estará en cartelera hasta el 28 de febrero, con funciones los jueves, viernes y sábados, a las 17:00 horas, y está dirigida a todo público a partir de los 5 años.