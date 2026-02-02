La de Adán Augusto, una fuga poco creíble

Digámoslo abiertamente: todo apunta a que el paso de dejar las dirigencias centrales de el Senado por Adán Augusto López es en realidad un intento de fuga de sus líos y contradicciones.

Una evasión que, al quedarse amarrado al fuero de su escaño, pocos le creen. Una separación que no hay forma de certificar que incluye además el alejamiento del apoyo permanente e incondicional de su hermano político, su aliado y promotor principal, de Andrés Manuel López Obrador.

No hay forma.

Los dos encargos endosados al poblano Ignacio Mier y aceptados por éste, más que evidentemente a regañadientes, con una incomodidad inocultable, el de coordinador de la bancada de la mayoría de Morena y el de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, no se entienden ni son creíbles si detrás de ellos no está el apoyo evidente de quien realmente manda,

Y quien hoy manda aquí, está por demás claro, no es Claudia Sheinbaum. No totalmente. Quizá como hoy lo comienza a hacer Nacho Mier en el Senado, hasta donde le dejen.

No hay que olvidar que el reparto de posiciones en el Senado y Cámara de Diputados lo hizo publica y abiertamente el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, como una forma de compensación del desastroso resultado de la interna presidencial de Morena en que Marcelo Ebrard estuvo en un tris de romper y exponer todo el proceso en que Claudia Sheinbaum fue finalmente impuesta como candidata y sucesora del tabasqueño.

El reparto de escritorio lo hizo AMLO al decidir que Adán Augusto iría como líder de Morena al Senado y Ricardo Monreal a coordinar los mandos en Cámara de Diputados.

El que pataleó y discrepó fue el changoleón de Iztapalapa y hoy riquillo de Tepoz, el agente viajero de primera clase el renegado del PT Gerardo Fernández Noroña, a quien AMLO finalmente aceptó darle la presidencia del Senado durante el primer año de la legislatura.

Es decir, ninguno de ellos llegó a dónde está o estuvo por sus méritos, sino por el reparto compensatorio de AMLO.

Y todo indica que en ello no participó Claudia Sheinbaum. A ella se le impuso el reparto. Y como tal, ella dice hoy que Adán Augusto no le consultó su salida de la coordinación de Morena en el Senado ni de la presidencia de la Jucopo.

Eso mismo dijo el propio Adán Augusto López al dar a conocer que le pasaba los cargos a Nacho Mier, pero no el poder.

En esa conferencia -y para su historia-, queda que Adán Augusto aclara que esta renuncia a los encargos la había consultado “con quien tenía que consultarlo”.

Preguntado de inmediato por una reportera si lo había consultado, platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum el tabasqueño, áspero, simplemente reiteró “… con quien tenía que consultarlo” para dejar sentado que ese obviamente no era la mandataria.

¿Qué hay detrás?

Como todo en este caso, la obviedad del objetivo de este movimiento de Adán Augusto López es inocultable.

Harto de tener que lidiar todos los días de sesión con los señalamientos y denuncias mediáticas, discursivas de la oposición por sus vínculos con los temas de La Barredora, del huachicoleo fiscal, y otros, así como de los embates de la aguerrida senadora Lilly Téllez o del incisivo senador y coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, dio un paso al lado y salirse del reflector de líder de Morena en el Senado.

El costo no sería mayor, dejaría que Mier se hiciera cargo del trámite de los asuntos de todos los días, y él sólo participaría en las decisiones de los montos del presupuesto realmente importante y de cómo tramitar lo que desde Palenque le digan hay que hacerlo.

Ya nadie lo criticaría por ver juegos en su tablet y tendría tiempo para temas suyos como los de su preferida para Chihuahua.

Él es solo un senador más. Y no es su culpa tener derecho de picaporte y los números de celulares privados “de a quien hay que llamar para que le digan que debe hacer”.

A Monreal no le han pedido sus cargos

En este resbaladero de la política nacional y a pesar de los tropiezos, las inquinas, y los malos modos dentro de la mayoría de Morena en San Lázaro, hasta hoy -dice el propio Ricardo Monreal– nadie le ha pedido dejar sus encargos de coordinador de la mayoría legislativa de Morena ni en la presidencia de la Jucopo.

Y de entrada, se niega a descalificar o cuestionar la decisión de Adán Augusto López en el Senado.

En cuanto supe de su renuncia, dice, fui a darle un abrazo.

“… yo soy de los que piensa que estos puestos que uno desempeña, no debe uno aferrarse o generarse como puestos eternos. Yo soy muy práctico y cuando ya no eres útil tienes que retirarte”.

-¿Usted no lo ha pensado?

“Yo pienso retirarme pronto. Yo ya he dicho en distintos eventos y en distintos foros que nosotros somos una generación que está concluyendo su responsabilidad. Yo estoy preparándome para que esta responsabilidad ya sea desarrollada por jóvenes o por otras personas.

“No somos indispensables”, afirma.

