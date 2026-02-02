Sinaloa ¿hasta cuándo?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Batallones van y vienen por Sinaloa, como intento de sofocar la violencia en el estado, donde, tal vez, sería más adecuado enviar de una buena vez un regimiento.

Los militares tienen un papel destacado en el actual gobierno, ya que funcionan por igual en la construcción, que en la administración, diseño y operación de grandes obras.

Sin embargo, el Ejército es la solución política que ven para contener la constante violencia que aparece y desaparece del estado de Sinaloa, pero que deja saldos negativos.

La estrategia no parece ser la adecuada, ya que la violencia escala en todos los sectores, sin importar si son jóvenes, estudiantes, políticos, empresarios, autoridades y hasta niños.

El saldo es rojo totalmente y los intentos por aligerar la carga del gobernador no dan resultados.

La presencia de Omar García en el estado amaina solamente por horas o días el estallido de la violencia y en cuanto abandona el territorio, se produce nuevamente.

La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, Fuerzas Especiales, de todo se ha intentado en ese próspero estado, pero sin grandes resultados.

Hace unos días, un nuevo batallón fue enviado a Sinaloa, para reforzar la seguridad, en medio de la violencia, luego del ataque en contra de dos diputados de MC.

Antes de ello, el inicio de la violencia ya había dejado un diputado federal asesinado, Héctor Melesio Cuén, del que más de un año después no se sabe nada y que el gobierno de Sinaloa intentó tapar, mediante un montaje que fue descubierto, sin que los responsables fueran sancionados.

En Sinaloa pasa de todo, el pueblo repudia al gobernador y exige su salida, sin ser escuchados. El gobernador Rubén Rocha Moya es señalado por uno de los principales jefes de los cárteles “El Mayo” Zambada, como cómplice de “Los Chapitos” y su acusación es ignorada.

Secuestran a diez trabajadores mineros y muchos días después se comienza a investigar sobre las razones y el destino. Jóvenes desaparecen en bares del estado y no se sabe nada, aunque le costó el trabajo en el gobierno al dueño del lugar.

Los hechos se suceden con una rapidez que permite que pronto sean olvidados y sustituidos por los nuevos acontecimientos.

El refuerzo de los elementos castrenses muestra que la estrategia de seguridad no funciona, cuando menos en el caso de Sinaloa y que los laboratorios incautados o destruidos y la detención de cabecillas de los principales grupos delincuenciales no han funcionado para detener el azote de la violencia.

La crisis de Sinaloa hace ver que los comicios del próximo año serán difíciles en el estado para Morena y que algo claro es que el gobernador no tendrá la posibilidad de designar al candidato, por lo que su favorito va quedando relegado

**********

Fue decisión propia, inducida o solamente se trata de un paso para integrarse pronto a la diplomacia, la renuncia de Adán Augusto López a la coordinación de los senadores. Será acaso que el tabasqueño decidió dar el paso de lado ante la inconformidad manifiesta de varios de sus compañeros que se encontraban molestos con su papel o simplemente se le perdió la confianza. Ahora asume trabajo de partido, como operador político.

