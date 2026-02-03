Realiza el gobierno de Naucalpan jornadas de vacunación y esterilización de perros y gatos

Fomentan el bienestar de seres sintientes

Naucalpan, Méx.- Durante la reciente jornada de vacunación y esterilización quirúrgica de perros y gatos que llevó a cabo el gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en coordinación con el gobierno del Estado de México, en la colonia Las Huertas tercera sección, se aplicaron 75 esterilizaciones y 100 vacunas contra la rabia a fin de prevenir enfermedades y fomentar la salud pública, el Bienestar integral comunitario, así como de los seres sintientes de su entorno.

Esta jornada de esterilización y vacunación es la primera de seis que se llevarán a cabo en el municipio, de las cuales, dos de ellas serán jornadas masivas con una capacidad de hasta 300 esterilizaciones, lo que representa un esfuerzo importante en materia de bienestar animal y salud pública para Naucalpan en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

En el marco de las Jornadas por la Paz y la Mesa de Paz itinerante, se acercaron estos beneficios a la ciudadanía, con la participación de la Secretaría de Bienestar mexiquense, la Secretaría de Salud y el ISEM (Instituto de Seguridad del Estado de México), así como las direcciones de Medio Ambiente y Bienestar e Inclusión Social municipales, en beneficio de las familias y de los seres sintientes.

El secretario del Ayuntamiento, Erik Morales Velasco, en representación del presidente municipal Isaac Montoya, mencionó que con las Jornadas de Paz, impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se atienden las causas que previenen riesgos y se fortalece el tejido social.

“Este tipo de acciones responden a la visión clara y al compromiso firme de nuestro presidente municipal de atender los temas más prioritarios de Naucalpan con responsabilidad, sensibilidad social y una mirada integral”, dijo en presencia de servidores públicos municipales y estatales, así como de autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, y de las y los vecinos con sus perritos y gatitos.

Agregó que con estas jornadas se previenen enfermedades y se fomenta una convivencia más sana y responsable en nuestras colonias. “Este esfuerzo es posible gracias a la coordinación interinstitucional, porque cuando los gobiernos trabajan de manera conjunta, los resultados se multiplican, reconocemos la valiosa participación del personal del Instituto de Salud del Estado de México, así como el acompañamiento de la Secretaría de Bienestar del Estado de México en conjunto con la dirección del Medio Ambiente de Naucalpan”.