Solución al diferendo limítrofe entre los municipios de Acolman y Ecatepec

Interviene Congreso mexiquense

Valle de México.- La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la LXII Legislatura,aprobó dar solución al diferendo limítrofe entre Acolman y Ecatepec, respecto del polígono geográfico identificado como “Santa María Chiconautla” (de 475 hectáreas), con lo cual se busca garantizar la paz social, gobernabilidad y seguridad jurídica en la zona involucrada, erradicando el estado de indefinición territorial en beneficio de sus residentes.

En reunión de trabajo, presidida por el diputado Román Francisco Cortés Lugo (Morena), la comisión avaló el dictamen que reconoce con precisión los límites territoriales de ambos municipios, para dotar de materialidad jurídica y certidumbre técnica a los actos de gobierno, administración y aplicación de recursos públicos en beneficio de la población.

El documento resalta que se promueve la certeza jurídica para que las y los mexiquenses de este lugar accedan plenamente a servicios esenciales de agua, drenaje, seguridad y obras públicas, erradicando la vulnerabilidad derivada de la falta de precisión territorial.

De acuerdo con el dictamen, al que dio lectura el legislador Ernesto Santillán Ramírez (PT), las colonias Prado San Juan (sólo las calles denominadas Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Guerrero y Pirules, así como La Termoeléctrica e Instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), con un área de 202.18 hectáreas, son parte del municipio de Acolman.

Asimismo, las colonias Prado San Juan (excepto las calles denominadas Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Lázaro Cárdenas, La Laguna, y Ejido Santa María Chiconautla, y las áreas de juzgados penales, el Penal de Ecatepec y El Tiradero, con un área de 272.82 hectáreas, son parte de Ecatepec.