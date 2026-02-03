Convocan al magisterio a fortalecer la memoria histórica de su sindicato

Lanzan convocatoria

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la identidad, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia del magisterio mexiquense mediante el rescate de documentos históricos, Jenaro Martínez Reyes, líder del SMSEM, instruyó la emisión de la convocatoria para participar en la campaña “Fortalezcamos nuestro presente recuperando nuestro pasado, por el enriquecimiento de nuestra historia sindical”.

Con esta iniciativa, la organización busca rescatar (a través de la donación o préstamo temporal) todo tipo de materiales (impresos o digitales) que puedan dar cuenta de acciones llevadas a cabo desde el surgimiento del SMSEM en 1952 y hasta 2012, mismos que serán integrados al Archivo Histórico del sindicato y los donantes inscritos al Libro de Honor del archivo.

El Archivo Histórico del SMSEM resguarda documentos que narran el desarrollo político, gremial y social de la organización y, con esta convocatoria, busca ampliar y complementar ese acervo con material que permita preservar la memoria viva de las y los docentes que han construido al sindicato a lo largo de las décadas.

Jenaro Martínez destacó que el magisterio mexiquense ha sido protagonista de momentos clave en la historia del Estado de México, por lo que la campaña representa una oportunidad para integrar testimonios, documentos y materiales inéditos que fortalezcan el patrimonio histórico de la organización, sin sustituir ni desvirtuar el acervo institucional existente.

Bajo esta visión, la convocatoria está abierta a maestras y maestros en activo y jubilados, así como a familiares de docentes que han fallecido, quienes puedan aportar documentos históricos, informes anuales de actividades, libros, revistas, convenios de sueldo y prestaciones, así como material fotográfico, que contribuya a enriquecer el archivo y consolidar la memoria político-gremial del sindicato.