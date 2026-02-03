Hay camellones seguros en Ecatepec: Cisneros Coss

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, destacó la puesta en operación del programa «Camellones Limpios y Seguros» en todo el territorio ecatepense. Mencionó que para esta tarea se utilizará una fuerza de trabajo de 455 personas, integradas por más de 50 especialidades, jardineros, herreros, electricistas, plomeros, pintores y albañiles. “Estamos interviniendo más de 91 mil metros lineales, vialidades de alto impacto como la Lechería Texcoco, la avenida Central, la vía Morelos, López Portillo, R1”.

Cisneros Coss, dijo que se implantará una estrategia en varias comunidades como Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc (de la zona norte), también se intervendrá en la Quinta Zona, Acueducto, que va de Lomas de Tepeolulco hasta donde termine Ecatepec, e inicia Tlalnepantla.

“Las acciones son claras y medibles, limpieza profunda de poda de árboles, retiro de propaganda, pintura, guarniciones y pasos peatonales, recolección total de basura, trabajar en la recuperación de luminarias y rampas de accesibilidad.