La Bohemia 89 del Cantoral reúne a Fato, Miguel Luna, Carlos Macías y Bruno Danzza

Cuatro destacados exponentes de la composición mexicana

El jueves 19 de febrero, a las 21:00 horas, compartirán historias de canciones que han dado voz a generaciones enteras

La Bohemia 89 reunirá a Fato, Miguel Luna, Carlos Macías y Bruno Danzza, autores de un repertorio que ha trascendido generaciones y fronteras –interpretado por las voces más representativas de la escena mundial–, dando vida a temas que hoy forman parte del imaginario colectivo.

El jueves 19 de febrero disfruta desde la balada y la canción de autor hasta la música regional y el pop latino con estos creadores que han marcado época gracias a la fuerza de sus letras, la diversidad de sus estilos y una trayectoria respaldada por reconocimientos y millones de reproducciones en plataformas digitales.

FATO es un reconocido compositor mexicano que ha construido un catálogo amplio y diverso, popularizado por destacados artistas nacionales e internacionales de distintos géneros. Canciones como Miedo, Mi credo, Perdóname, Cuál adiós y Por mujeres como tú –considerada una de las obras más representativas de la música mexicana contemporánea– le han valido múltiples galardones, entre ellos un Grammy Latino, tres Éxitos SACM y la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Su carrera se ha caracterizado por el impacto de sus composiciones en voces consagradas como las de Lupita D’Alessio, Valeria Lynch (siendo el único autor mexicano interpretado por la cantante argentina), Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Aída Cuevas, Yuri, Pandora, Tiziano Ferro, Carlos Rivera, K-Paz de la Sierra y La Arrolladora Banda El Limón, por mencionar algunas.

Su aportación a la música lo ha consolidado como una figura fundamental de la composición en México, labor que ha sido distinguida por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), su casa autoral, con el reconocimiento Trayectoria 25 Años, institución en la que actualmente se desempeña como primer vocal del Consejo Directivo.

El compositor, autor e intérprete MIGUEL LUNA inició una etapa fundamental de su carrera formando el dueto Luna Fría junto a Chema Frías, desde donde comenzó a consolidarse como creador de canciones para una amplia gama de artistas. Su talento lo ha llevado a colocar temas en voces de intérpretes como Luis Miguel, Thalía, Christian Castro, Bronco, Ricardo Arjona, Carlos Rivera, Pepe Aguilar, Banda El Recodo, Intocable, Margarita «La diosa de la cumbia», Yahir, La Arrolladora Banda El Limón, La Trakalosa, Víctor García y Sasha, Benny y Erik.

Sus composiciones son consideradas clásicos de la radio y del repertorio popular, entre ellas No soy el aire y Minutos (ambas en coautoría con Ricardo Arjona), Oro y Pupilas de gato (las dos coescritas con Chema Frías), Japi y varios hits más que lo han hecho acreedor a premios ASCAP, BMI y al Éxito SACM. En 2015 la Sociedad de Autores y Compositores de México le otorgó el reconocimiento Trayectoria 25 y Más… por su carrera como autor, y en 2016 fue ingresado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, recibiendo el Musa Award.

La música de Miguel Luna, uno de los más grandes exponentes de la canción de autor en Latinoamérica, transita sin fronteras, yendo del pop a la trova, pasando por el bossa nova, el góspel, el reggae, la cumbia y hasta el reguetón, narradas con una lírica directa y cotidiana, pero con dosis de poesía.

En 2012, el cantautor CARLOS MACÍAS alcanzó proyección masiva con Divina tú, tema central de la telenovela Amor bravío. Desde entonces, ha desarrollado una sólida discografía y una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales, presentándose en Texas, Dubái, Madrid, Barcelona y Paraguay, y en icónicos recintos como el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana.

Su obra ha trascendido fronteras, acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales con canciones emblemáticas como Y sin embargo, Mil vidas, Tu olvido y Yo no soy. Además, a lo largo de su carrera musical ha trabajado con figuras del medio como Armando Manzanero, Diego «El cigala», Pastora Soler, Thalía, Carín León, Pedro Fernández, Kika Edgar, Manuel Mijares, Ninel Conde, Yahir, Cristian Castro y Víctor García.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como la Medalla Agustín Lara, en Madrid, como Compositor del Año, y con su participación como representante de México en la Expo Dubái. Hoy, continúa creando, girando y componiendo con la misma pasión que lo impulsó desde sus inicios, reafirmándose como una voz esencial de la canción mexicana actual.

BRUNO DANZZA es un autor mexicano reconocido por su capacidad para contar historias a través de la música. Sus canciones han sido interpretadas por un amplio y diverso espectro de artistas, entre ellos Jenni Rivera, Valentín Elizalde, Banda El Recodo, Banda Machos, Los Palominos, Límite, Margarita «La diosa de la cumbia», María José, La Original Banda El Limón, Lupita D’Alessio y Los Recoditos, por mencionar algunos.

Como autor, ha construido un catálogo caracterizado por una libertad creativa que incorpora influencias tan diversas como el hip-hop, la cumbia, el pop anglo, la banda, el metal, la balada, el sierreño y el tex-mex. Entre sus creaciones destacan El mayor de mis antojos (coautoría con Pablo Adrián Navarro), No preguntes con quién (en mancuerna con Jules Ramllano), Lo que tenías conmigo (coescrita con Carolina Rosas y Juan Carlos Moguel), Mi error mi fantasía y Mírame (estos últimos dos populares en la voz de Edith Márquez), éxitos que han alcanzado más de un millón de reproducciones en Spotify y un crecimiento constante en plataformas digitales y redes sociales.

Entre sus galardones se encuentran premios BMI, Billboard y SESAC, así como el reconocimiento Trayectoria 25 Años por su carrera como compositor, entregado por la SACM, en donde actualmente es vocal del Consejo Directivo. En 2022 fue distinguido por el Gobierno de Coahuila –su tierra natal– por su trabajo musical y su compromiso social con Vencer el silencio, himno del colectivo feminista 50+1.

El jueves 19 de febrero a las 21:00 horas tienes una cita en El Cantoral para la Bohemia 89. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.