Clara Brugada Molina afirma que la CDMX es el motor económico del país

Garantiza más inversión con finanzas sanas

En 2025, la capital registró ingresos por 334 mil 327 mdp, que representa un crecimiento anual de 8.5 por ciento

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que durante 2025 los ingresos totales de la Ciudad de México registraron un crecimiento de 8.5 por ciento, al alcanzar más de 334 mil millones de pesos, resultado que —subrayó— refleja la honestidad en el manejo de los recursos públicos y la aplicación de una política fiscal con sentido social.

Asimismo, anunció que para 2026 se contará con una inversión pública de 57 mil 911 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 55 por ciento respecto a 2024, lo que reafirma a la Ciudad de México como la capital de la inversión.

“Al cierre preliminar de 2025, los ingresos totales de la ciudad crecieron 8.5 por ciento anual en comparación con 2024, alcanzando un monto de 334 mil 327 millones de pesos, con lo cual cumplimos al 100 por ciento la Ley de Ingresos”, destacó la mandataria capitalina.

Durante una conferencia de prensa realizada en el patio del Palacio Virreinal, Brugada Molina puntualizó que estos resultados financieros están respaldados por una economía sólida, por lo que 2025 fue un año de finanzas fuertes. Aseguró que en 2026 se mantendrá el mismo rumbo, con una política de finanzas responsables y una clara visión social.

En ese contexto, recordó que la Ciudad de México aporta el 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, concentra el mayor número de empleos formales del país con 16.3 por ciento, y es líder en captación de inversión extranjera directa, con 55.8 por ciento del total nacional. Por ello, afirmó que la capital es el “motor económico del país” y que sus finanzas reflejan dicha fortaleza.

“Hay menos deuda, más inversión, más obras y mayor apoyo a las familias”, resumió.

La jefa de Gobierno detalló que para 2026 el presupuesto de inversión pública será de 57 mil 911 millones de pesos, lo que representa un aumento de 55 por ciento respecto a 2024. Estos recursos se destinarán principalmente a obras de infraestructura en materia de agua y movilidad. “Se trata de la mayor inversión de capital en la historia de la ciudad, lo que nos coloca como la entidad que más invierte en infraestructura en todo el país”, afirmó.

Al destacar que los ingresos locales aumentaron 21.7 por ciento, señaló que este crecimiento evidencia la fortaleza económica de la ciudad, la confianza de la ciudadanía en su gobierno y una administración tributaria eficiente, acompañada del dinamismo de los empresarios locales. Añadió que, gracias a una reducción de la deuda pública superior al 8 por ciento respecto a 2018, la Ciudad de México mantiene la mejor calificación crediticia a nivel estatal.

Brugada Molina recordó que en 2025 más de 4 millones 500 mil personas fueron beneficiadas con apoyos fiscales, entre ellos descuentos en el predial, subsidios a la tenencia, apoyos a micro y pequeñas empresas, así como cuotas fijas para personas mayores y en situación de vulnerabilidad. “Estas acciones impactan directamente en la economía familiar; se trata de una política fiscal justa que benefició a 4.5 millones de personas”, señaló.

Asimismo, destacó la implementación de innovaciones administrativas, como el programa de licencia permanente, así como la emisión del bono verde más grande en la historia de la ciudad, por un monto de 3 mil millones de pesos. Dichos recursos se destinarán a proyectos de movilidad sustentable, como el Cablebús, principalmente en zonas alejadas de la capital.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, subrayó que la Ciudad de México es la entidad federativa con mayores ingresos propios en comparación con los recursos federales. Informó que en 2025 los ingresos crecieron 8.5 por ciento respecto al año anterior, con un monto preliminar de 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento total de la Ley de Ingresos 2025.

“Cumplimos con los objetivos planteados en materia de ingresos. En su interior, los ingresos locales crecieron 21.7 por ciento, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del impuesto sobre nóminas y del impuesto predial. Esto habla de soberanía y autonomía financiera, así como de la confianza de las y los contribuyentes en su gobierno”, afirmó.

De Botton Falcón informó que en 2025 la deuda pública de la ciudad se redujo 0.6 por ciento, lo que representa una disminución acumulada de 8.4 por ciento respecto a 2018. Además, estimó que para 2026 la reducción alcanzará 8.8 por ciento. “Estos resultados en materia de ingresos y manejo de la deuda nos permiten mantener la mejor calificación crediticia a escala estatal, conforme a las agencias calificadoras internacionales”, señaló.

En cuanto al gasto público, indicó que se ejerció de manera responsable y austera, con un monto preliminar de 318 mil 165.2 millones de pesos. Destacó también un crecimiento anual de 9.5 por ciento en la inversión pública, lo que permitió ampliar los beneficios fiscales.

El secretario detalló que actualmente el 90 por ciento de las empresas beneficiadas —93 mil 410 micro y pequeñas empresas— han recibido estímulos fiscales por un monto de mil millones de pesos en el impuesto sobre nóminas. Asimismo, reiteró que en 2025 se emitió el bono verde más grande en la historia de la ciudad, por más de 3 mil millones de pesos, destinado a la construcción de dos líneas de Cablebús. “En tan solo dos años, la inversión pública de la Ciudad de México ha aumentado 55 por ciento”, resaltó.

Finalmente, al referirse al Fondo Mixto de Promoción Turística, explicó que, en el marco de la celebración del Mundial de Fútbol de la FIFA, dicho fondo impulsa proyectos de infraestructura con beneficios permanentes para las y los capitalinos, garantizando la transparencia y correcta ejecución de los recursos, los cuales están sujetos a los mecanismos de control, supervisión y auditoría establecidos en el marco normativo vigente.