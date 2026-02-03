LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA PRESENTA SU TEMPORADA 2026

Una temporada con grandes clásicos, estrenos contemporáneos, una histórica coproducción con la Ópera de Bellas Artes en homenaje a Manuel de Falla y un programa dedicado a George Balanchine

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anuncian la programación 2026 de la Compañía Nacional de Danza (CND), una temporada que reúne obras emblemáticas del repertorio clásico, propuestas contemporáneas de creadoras y creadores nacionales e internacionales, así como colaboraciones institucionales de gran relevancia artística.

“Cada programa de la Temporada 2026 fue curado para tender puentes entre el repertorio clásico y las nuevas miradas de la creación contemporánea, siempre con el público en el centro”, señaló Erick Rodríguez, director artístico de la CND. “Queremos que la danza sea una experiencia cercana y significativa, que conmueva, despierte curiosidad y haga sentir bienvenidas a personas de todas las edades y trayectorias”.

La temporada inicia en febrero con la Gala Contemporánea, que se presentará los días 13 y 14 de febrero en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM. El programa reúne obras de coreógrafos fundamentales de la escena internacional como Nacho Duato y Arshak Ghalumyan, junto con creadoras y creadores mexicanos de reconocida trayectoria como Sonia Jiménez, Jacqueline López y Edgar Zendejas, en un diálogo creativo que refleja la diversidad y vitalidad de la danza actual.

Del 22 de febrero al 1 de marzo, la CND regresa a la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con La Sílfide y El Escocés, versión coreográfica de Terrence S. Orr basada en la obra original de August Bournonville, acompañada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes bajo la dirección de Gavriel Heine. Esta joya del ballet romántico combina virtuosismo técnico y una narrativa cargada de poesía, amor y misterio.

En marzo, ambos programas tendrán funciones especiales en el Teatro de las Artes del CENART: del 13 al 15 de marzo, La Sílfide y El Escocés, y los días 21 y 22 de marzo, una nueva temporada de la Gala Contemporánea.

Del 23 de abril al 7 de mayo, la CND y la Compañía Nacional de Ópera unen fuerzas en una coproducción histórica: El amor brujo | La vida breve, de Manuel de Falla, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento y 80 años de su fallecimiento. La propuesta, con creación coreográfica y dirección escénica de Nuria Castejón, integra flamenco, danza contemporánea, ballet y canto en una experiencia escénica que subraya la fuerza expresiva y dramática de la música de Falla.

Del 7 al 21 de mayo, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, la CND presenta Las olas del Rey, creación de Patricia Marín especialmente dirigida a niñas, niños y público familiar. Esta obra propone una experiencia lúdica y poética que invita a redescubrir el asombro y la imaginación. La temporada incluirá una función relajada con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, como parte del compromiso de la CND con la inclusión.

En verano, del 21 de junio al 2 de julio, regresa a la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes La Cenicienta, con coreografía de Ben Stevenson y música de Sergei Prokófiev, en colaboración con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Esta producción, que vuelve al repertorio tras más de una década, destaca por su riqueza teatral y su capacidad de conectar con públicos de todas las edades.

Del 28 al 30 de agosto, la Gala de Verano tomará el escenario del Palacio de Bellas Artes con un programa que incluye nuevas creaciones y obras recientes, reflejo de la evolución artística y del impulso creativo dentro de la compañía.

El 10 de octubre, la CND se presentará en el Auditorio Nacional con Lago de los cisnes, en versión coreográfica de Cuauhtémoc Nájera basada en la original de Marius Petipa, con música de Piotr Ilich Chaikovski y el acompañamiento de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Esta producción destaca por su fuerza dramática y su renovada lectura de uno de los grandes títulos del ballet clásico.

En noviembre, del 8 al 19, la Compañía regresa al Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje al genio de George Balanchine con la Gala Balanchine, un programa que celebra la pureza neoclásica, la musicalidad y la geometría que transformaron el lenguaje del ballet en el siglo XX.

Finalmente, en diciembre, regresa al Auditorio Nacional El Cascanueces, con música de Chaikovski, en una gran producción escénica con más de 240 artistas en escena y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes en vivo, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados de la temporada navideña en la Ciudad de México.

La Temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza es una invitación a emocionarse, descubrir y reencontrarse con la danza, pensada tanto para quienes ya la aman como para quienes están por descubrirla por primera vez.

Las fechas exactas, horarios y la venta de boletos se darán a conocer muy pronto a través de los canales oficiales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional y, por supuesto, los perfiles y sitio web de la propia Compañía Nacional de Danza.