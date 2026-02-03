Gobierno del Estado de México va por detección temprana de cáncer

Acciones permanentes de prevención

En 2025 realizó más de 7 mil pruebas de antígeno prostático y 40 mil exploraciones de mama en el ISSEMyM

Toluca, Estado de México.– En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), se suma a esta causa con acciones permanentes de prevención, detección oportuna y atención integral de esta enfermedad, en beneficio de su población derechohabiente.

Durante el año 2025, en diferentes unidades del ISSEMyM se realizaron 36 mil 535 pruebas para la detección de cáncer cérvico uterino y displasias, mediante citología cervical (Papanicolaou) y cinco mil 593 colposcopias; además de 40 mil 588 exploraciones clínicas para detectar posibles casos cáncer de mama, complementadas con cinco mil 622 mastografías.

De las acciones señaladas, las realizadas mediante Unidades Móviles correspondieron a dos mil 665 exploraciones clínicas de mama y dos mil 190 exámenes para detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino, además de siete mil 928 pruebas de antígeno prostático, de acuerdo con el grupo de edad y factores de riesgo.

Derivado de esto, durante el año anterior, se detectaron 65 casos de cáncer cérvico uterino y 425 casos de cáncer de mama, considerados los tipos de neoplasias más frecuentes en la población femenina.

Este organismo, sectorizado a la Oficialía Mayor, impulsa estrategias orientadas al tamizaje, diagnóstico y tratamiento, particularmente desde el primer nivel de atención, y con seguimiento en el Centro Oncológico Estatal.

Bajo el lema El Poder de Servir, el Instituto prioriza la detección temprana de los principales tipos de cáncer que afectan a su población, mediante valoraciones clínicas y estudios de tamizaje.

Campaña de vacaunación

Por otra parte, en lo que va de 2026, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud estatal (ISEM), ha aplicado 24 mil 215 dosis de diversos biológicos como parte de las Jornadas Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos.

Tan solo el domingo 1 de febrero, se aplicaron 12 mil 134 dosis contra sarampión, Covid-19, influenza y neumococo, entre otros biológicos, en cinco municipios: Temascaltepec, Toluca, Ecatepec, Huixquilucan y Tlalnepantla. En la catedral de este último municipio se registró la cifra más alta, con 6 mil 400 dosis.