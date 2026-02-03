Guadalajara se convertirá en escenario de historia

Real Madrid vs Barcelona: la primera Copa de Leyendas

CINCO CAMPEONES DEL MUNDO, ICONOS DEL FÚTBOL INTERNACIONAL, SE REÚNEN POR PRIMERA VEZ EN LA PERLA TAPATÍA

El 3 DE MARZO 2026 en el ESTADIO AKRON

Guadalajara está lista para vivir una noche que quedará inscrita en la historia del fútbol. El próximo 3 de marzo de 2026, el Estadio Akron —sede mundialista— será el escenario de la primera Copa de Leyendas, un encuentro irrepetible entre históricos del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de las instituciones más influyentes del fútbol global.

Este partido reunirá en una misma cancha a campeones del mundo que marcaron época y que hoy, representan la memoria viva del fútbol internacional: David Villa, Xavi Hernández, Carles Puyol e Iker Casillas, además de Fernando Hierro, Fernando Morientes, ¡entre muchos más! La llegada de estas leyendas a Guadalajara ofrece una oportunidad única para que miles de aficionados vivan de cerca los grandes iconos que construyeron la historia reciente del fútbol español y mundial, en una ciudad que se consolida como epicentro del deporte y el entretenimiento a nivel internacional.

OCESAfact: El primer “Clásico” oficial se jugó el 13 de mayo de 1902, cuando el Barcelona visitó el campo del Real Madrid en la calle O’Donnell. “El Clásico” se popularizó al enfrentarse dos de los equipos más destacados, con aficionados apasionados que reflejaban las tensiones políticas y culturales entre las dos regiones que representan: Madrid y Cataluña.

Rafa Márquez: legado, presente y futuro del fútbol mexicano

El encuentro tendrá un significado especial para la afición nacional con la participación de Rafael Márquez, máximo referente del fútbol mexicano en el escenario internacional. Campeón, líder y símbolo de una generación histórica, Márquez no sólo representa el legado del balompié nacional, sino también su futuro: actualmente se desempeña como auxiliar técnico de la Selección Mexicana y será el entrenador de México rumbo a la Copa del Mundo de 2030, convirtiéndose en un puente vivo entre generaciones.

Su presencia en la cancha, junto a las grandes figuras del Real Madrid y del Barcelona, eleva este partido a una dimensión histórica: no sólo es un homenaje al pasado, sino también una mirada al futuro del fútbol mexicano en un escenario mundialista.

La primera Copa de Leyendas no será únicamente un partido, será una celebración del fútbol como fenómeno cultural, social y generacional. El Estadio Akron se transformará en el punto de encuentro entre la nostalgia, la excelencia deportiva y la proyección internacional de Guadalajara como una de las ciudades clave del Mundial.

El Estadio Akron, un referente arquitectónico y cultural, así como uno de los más reconocidos del país a nivel internacional, se convertirá en la casa de un espectáculo inigualable que, definitivamente, será #unpartidoalestilojalisco. Con este magno evento se esperan alrededor de 20,000 visitantes de fuera de Jalisco para disfrutar esta justa deportiva, obteniendo una derrama económica de 400 millones de pesos aproximadamente.

Esta es tu oportunidad irrepetible para ver a los grandes del Real Madrid y Barcelona por 90 minutos más, ¡no la dejes ir! Los boletos se encuentran a la venta a través del Sistema Ticketmaster.