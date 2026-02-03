Presión de Trump estrangula a Cuba

En puerta, crisis humanitaria

Estados Unidos ejerce mayor presión sobre la isla, cortando suministros clave de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su gobierno comenzó a hablar con los líderes cubanos, mientras su administración está ejerciendo mayor presión sobre la isla y cortando suministros clave de petróleo.

El mandatario aseguró que la interrupción del suministro de crudo “no tiene por qué ser una crisis humanitaria”, y agregó: “creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo. Para que Cuba volviera a ser libre”.

Esto ocurre tras sus agresivas medidas de las últimas semanas para asfixiar el suministro de crudo de Venezuela y México, lo que, sugirió, obligaría a La Habana a sentarse a negociar.

Sus objetivos con Cuba siguen sin estar claros, pero Trump ha centrado más su atención en la isla después de que su administración, a principios de enero, secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha sido más agresivo al enfrentarse a naciones adversarias de Washington.

Trump ha asegurado que el gobierno cubano está listo para caer.

No ofreció detalles sobre el acercamiento que ha tenido su gobierno con La Habana recientemente ni cuándo, sólo dijo: “Estamos empezando a hablar con Cuba”.

Mientras tanto, las restricciones al suministro de petróleo han empeorado la crisis en la nación caribeña.

La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier producto de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Esta medida presionó a México, país del que la isla se volvió dependiente para obtener hidrocarburos después de que el republicano suspendió los envíos de petróleo desde Caracas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el viernes que buscaría alternativas para seguir ayudando a Cuba, sin embargo, Trump aseveró que “la presidenta Sheinbaum, fue muy buena, le dije ‘mira, no queremos que mandes petróleo allá, y no está mandando petróleo’”, recogió Sputnik.

Él predijo que llegarían a algún tipo de acuerdo con La Habana y apuntó: “Creo que, ya sabes, seremos amables”.

Sobrevivir entre apagones y carestía

Los cubanos de todos los sectores sociales se esfuerzan por sobrevivir, sortean apagones cada vez más prolongados y crecientes precios de alimentos, combustible y transporte, mientras Estados Unidos amenaza con estrangular a la nación caribeña.

Todo esto pinta un retrato de un pueblo llevado al límite a medida que los bienes y servicios (en particular los vinculados a suministros de combustible cada vez más limitados) se vuelven escasos y más caros.

El frágil sistema de generación eléctrica de la isla lleva años con fallas y los residentes se han acostumbrado a pasar horas sin electricidad, Internet ni bombas de agua.

Pero a la capital costera, hasta hace poco le iba mejor. Ahora la crisis parece estar a punto de inundarla también, a medida que la escasez de combustible se afianza.

El peso cubano ha perdido más de 10 por ciento de su valor frente al dólar en tres semanas, lo que hizo subir el precio de los alimentos. Las filas para comprar gasolina se han disparado esta semana en centros de servicio de la ciudad que aún cuentan con ella. Prácticamente toda la gasolina se vende a sobreprecio y en dólares, a los que pocos cubanos tienen acceso.

Se le acaban las reservas petroleras

Según la firma especializada Kpler, Cuba dispone actualmente de alrededor de 460 mil barriles en inventarios, a los que se suma un único cargamento recibido desde México en enero. Con los niveles actuales de consumo, estas reservas resultan insuficientes para sostener la actividad productiva y el suministro eléctrico.

En lo que va de 2026, el país solo ha recibido 84 mil 900 barriles de crudo procedentes de un envío mexicano realizado el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3 mil barriles diarios. Esta cifra contrasta con el promedio de 37 mil barriles diarios que recibía en 2025 desde distintos proveedores.

Victoria Grabenwöger, analista de Kpler, explicó al Financial Times que, al sumar los inventarios disponibles con el cargamento recibido, la isla podría operar apenas 15 días. Superado ese plazo, el sistema energético enfrentaría una paralización parcial o total.

Cuba también enfrenta una escasez crítica de fueloil, indispensable para la generación eléctrica. Venezuela, su principal proveedor, no ha enviado este insumo desde noviembre, lo que agrava aún más el problema.

Expertos como Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advierten que el país tiene “una gran crisis en sus manos” si no llegan nuevos suministros en el corto plazo. Sin energía suficiente, la producción agrícola, la distribución de alimentos y el funcionamiento hospitalario se ven directamente comprometidos.