Entregan a brigadistas del IMSS más de 100 mil uniformes y equipos de Protección Civil

Zoé Robledo encabeza evento

Se destinaron 155 mdp en su adquisición, la provisión de chalecos y trajes de bomberos

Por primera vez en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizó la entrega homologada a nivel nacional de más de 100 mil uniformes y equipos para brigadistas de Protección Civil. El acto fue encabezado por el director general, Zoé Robledo, quien entregó los primeros chalecos y trajes de bombero, considerados equipo de seguridad indispensable para proteger la integridad del personal y de las personas usuarias en inmuebles médicos y no médicos.

En el Centro Nacional de Simulación de Mantenimiento y Conservación de Unidades Médicas, ubicado en Ticomán, Ciudad de México, se distribuyeron 93 mil chalecos de siete colores para brigadas de dos mil 417 unidades internas; cinco mil 500 impermeables; mil 500 uniformes para la estructura nacional de Protección Civil; 550 chalecos verde limón; así como mil 110 trajes de bombero destinados a 242 unidades médicas de Segundo Nivel de atención y a 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).

El titular del Seguro Social destacó que el Instituto ha fortalecido la conformación de brigadas de Protección Civil en unidades médicas de los tres niveles de atención, así como en oficinas delegacionales, subdelegaciones e instalaciones administrativas, las cuales participan en simulacros y brindan apoyo ante lluvias, inundaciones, incendios, evacuaciones y otros tipos de contingencias.

Refirió que además de tener brigadas completas, la siguiente tarea fue brindar capacitación, adiestramiento y el equipo necesario a fin de identificar sus tareas según el color de su chaleco o uniforme:

Blanco: Primeros auxilios

Amarillo: Búsqueda y rescate

Naranja: Evacuación de inmuebles

Rojo: Prevención y combate de incendios Verde: Comunicación

Rojo y amarillo: Fluidos y energéticos Azul y naranja: Brigada especial

Zoé Robledo detalló que se realizó una licitación para adquirir estos equipos y garantizar que sea la misma calidad de los uniformes para el personal en todo el país, “todo el IMSS, en todos lados y en todo momento caminando en la misma dirección”.

Por su parte, el titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, Annuar Rubio Moreno, indicó que se destinaron 155 millones de pesos para la adquisición de estos uniformes y equipos de protección para personal en 2 mil 417 unidades de Protección Civil.

Destacó que este año se tendrá un incremento representativo al incorporar 3 mil 767 unidades médicas que antes pertenecían al programa IMSS Coplamar y que se incorporaron al régimen ordinario, así como la suma de 254 inmuebles que tienen intermitencia en la asistencia del personal; ambos serán incorporaciones institucionales con la meta de incorporar normas internas de Protección Civil en 6 mil 438 unidades a nivel nacional.

En el evento estuvieron presentes el titular de la Unidad de Administración, Juan Carlos Cardona Aldave; la titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges; el titular de la División de Protección Civil, Néstor Damián del Pino León, así como los titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Ciudad de México Norte y Sur, Patricia Soto Marquez y Luis Rafael López Ocaña, respectivamente.